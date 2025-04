United Airlines n'attend pas d'effet direct des tarifs douaniers sur ses avions neufs

Avions d'United Airlines à l'aéroport international de Los Angeles le 2 décembre 2024 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP / MARIO TAMA )

La compagnie aérienne américaine United Airlines a indiqué mercredi qu'elle n'anticipait pas d'impact direct sur le prix de ses nouveaux avions du fait des nouveaux droits de douane imposés sur les importations aux États-Unis.

"Nous n'anticipons pas à ce stade un impact direct significatif des tarifs douaniers liés aux achats d'avions", a expliqué Brett Hart, président de la compagnie, lors d'une audioconférence consacrée aux résultats du premier trimestre annoncés mardi après la fermeture de la Bourse de New York.

"Mais nous surveillons étroitement la situation", a-t-il ajouté.

"Pour rappel, Boeing compte pour la majorité de notre carnet de commandes à venir et la plupart de nos Airbus 321neo sont produits en Alabama", dans le sud des États-Unis, a-t-il précisé.

Relevant qu'United Airlines était le second client de Boeing derrière le gouvernement américain, son patron Scott Kirby a estimé que cela pourrait même représenter une "opportunité" pour "renforcer le partenariat" avec Airbus, même si le constructeur européen doit néanmoins importer "quelques pièces détachées" pour sa chaîne d'assemblage américaine.

Les tarifs douaniers sont "un problème mineur pour nous", a-t-il assuré.

Concernant l'activité de la compagnie aérienne, le directeur commercial Andrew Nocella a confirmé un repli dans les vols domestiques et une "faiblesse" dans la classe économique.

Il a précisé que le remplissage dans les heures creuses (avant 7h00 ou après 20h00), habituellement inférieur de 30% par rapport aux heures de pointe avait atteint -40% au premier trimestre.

C'est ce qui explique la décision du groupe de réduire de 4% ses capacités de vols domestiques à partir du troisième trimestre et de mettre en retraite anticipée vingt-et-un avions.

"Nous constatons une faiblesse dans le volume des passagers venant de l'étranger au deuxième trimestre", a indiqué M. Nocella, faisant état de -6% sur un an pour les voyageurs européens et de -9% pour les Canadiens.

Pour la cabine Premium, les réservations pour le deuxième trimestre sont "restées solidement positives" pour les vols internationaux et "stables" pour les vols domestiques.

Le groupe a annoncé mardi des résultats supérieurs aux attentes, réalisant sa meilleure performance pour un premier trimestre depuis 2021 malgré un "environnement macroéconomique difficile".

Entre janvier et mars, il a engrangé un chiffre d'affaires record de 13,21 milliards de dollars (+5,4% sur un an) et un bénéfice net de 387 millions contre une perte de 124 millions un an plus tôt.

Son bénéfice net par action à données comparables — valeur de référence pour les marchés — devrait se situer entre 3,25 et 4,25 dollars au deuxième trimestre.

Pour l'année, United a donné deux options: entre 11,50 et 13,50 dollars dans un environnement stable et entre 7 et 9 dollars dans un contexte de récession.