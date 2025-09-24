United Airlines lève une brève immobilisation au sol après un problème technique qui a conduit la FAA à interrompre les vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec le dernier avis de la FAA)

United Airlines UAL.O a mis fin à une brève immobilisation au sol mercredi après avoir demandé à la FAA d'interrompre les départs dans les aéroports américains et canadiens en raison d'un problème technologique.

La compagnie aérienne n'a pas précisé la nature du problème technologique, qui a conduit à l'immobilisation des vols pendant moins d'une heure. Elle n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

Cette panne survient environ un mois après qu'un problème a contraint United Airlines à immobiliser ses vols dans les principaux aéroports américains , notamment à Newark, Denver, Houston et Chicago, entraînant des retards considérables sur l'ensemble de son réseau en août. La panne a été résolue en quelques heures.