OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 852,50
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

United Airlines lève une brève immobilisation au sol après un problème technique qui a conduit la FAA à interrompre les vols
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 07:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec le dernier avis de la FAA)

United Airlines UAL.O a mis fin à une brève immobilisation au sol mercredi après avoir demandé à la FAA d'interrompre les départs dans les aéroports américains et canadiens en raison d'un problème technologique.

La compagnie aérienne n'a pas précisé la nature du problème technologique, qui a conduit à l'immobilisation des vols pendant moins d'une heure. Elle n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

Cette panne survient environ un mois après qu'un problème a contraint United Airlines à immobiliser ses vols dans les principaux aéroports américains , notamment à Newark, Denver, Houston et Chicago, entraînant des retards considérables sur l'ensemble de son réseau en août. La panne a été résolue en quelques heures.

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
104,1300 USD NASDAQ -0,05%
