United Airlines indique que les tarifs pourraient devoir augmenter jusqu'à 20 % pour compenser la hausse des prix du carburant

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(Ajoute d'autres commentaires de la conférence téléphonique sur les résultats, le prix de l'action, des détails sur le contexte tout au long de l'article) par Rajesh Kumar Singh

Le directeur général de United Airlines UAL.O , Scott Kirby, a déclaré mercredi que les prix des billets pourraient devoir augmenter de 15 % à 20 % pour compenser la hausse des coûts du carburant, ce qui constitue un test important de la volonté des consommateurs d'absorber des tarifs plus élevés alors que l'industrie est aux prises avec la volatilité des prix du pétrole.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la compagnie, M. Kirby a déclaré que United s'efforçait de récupérer l'intégralité de l'augmentation des coûts du carburant "le plus rapidement possible" et prévoyait d'atteindre un taux de répercussion de 100 %, tout en visant des marges avant impôts à deux chiffres pour l'année prochaine.

"Les rendements doivent augmenter d'environ 15 à 20 %", a déclaré M. Kirby, ajoutant que la compagnie partait du principe que les prix du carburant pourraient rester élevés plus longtemps.

Ces commentaires interviennent après que United a prévu des bénéfices inférieurs aux estimations de Wall Street pour le deuxième trimestre et l'année entière, car la hausse des prix du kérosène comprime les marges et assombrit ses perspectives à court terme, même si la demande de voyages haut de gamme reste forte.

Les actions de United étaient en baisse d'environ 6 % dans les échanges de la matinée.

La compagnie aérienne basée à Chicago a déclaré que ses prévisions étaient basées sur la courbe à terme des prix du kérosène de la côte du Golfe au 17 avril, avertissant que les résultats pourraient se situer à l'une ou l'autre extrémité de ses prévisions en fonction de l'évolution des prix du carburant.

La compagnie aérienne s'attend à payer environ 4,30 dollars par gallon de carburant pour le trimestre en cours, ce qui souligne la pression exercée par la hausse des coûts de l'énergie.

United a déclaré qu'elle avait déjà commencé à augmenter ses prix, en procédant à cinq augmentations de tarifs à la fin du premier trimestre, ainsi qu'à une hausse des frais de bagages, ce qui a commencé à compenser la hausse des coûts du carburant.

Elle s'attend à ne récupérer que 40 à 50 % de l'augmentation des prix du carburant par le biais des tarifs et d'autres mesures de recettes au deuxième trimestre, pour atteindre 70 à 80 % au troisième trimestre et jusqu'à 85 à 100 % au quatrième trimestre.

Les dirigeants de la compagnie ont indiqué que le rendement des billets avait augmenté d'environ 12 % au début du mois de mars et qu'il s'était encore accru pour atteindre environ 18 % au cours de la seconde moitié du mois.

M. Kirby a déclaré que la compagnie aérienne n'avait pas encore constaté de baisse de la demande, malgré l'augmentation des prix, mais il a reconnu que les tarifs plus élevés finiraient par mettre les consommateurs à l'épreuve.

"Au fur et à mesure que les rendements augmentent, il y aura un effet d'élasticité sur la demande", a-t-il déclaré.