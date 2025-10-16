United Airlines: fréquentation soutenue au 3T, la demande attendue encore en hausse

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

La compagnie aérienne américaine United Airlines a publié mercredi un chiffre d'affaires en progression au troisième trimestre grâce à une fréquentation soutenue, le groupe de Chicago anticipant une demande encore renforcée sur les trois derniers mois de l'année.

United a transporté 48 millions de passagers de juillet à septembre, un chiffre en hausse de 6,2% sur un an, selon un communiqué publié mercredi.

Pour autant, le chiffre d'affaires passagers n'a augmenté que de 1,9%, un décalage qui s'explique notamment par de moindres revenus (-5,0%) par mile (1,609 km) parcouru, indicateur de rentabilité très utilisé dans le secteur aérien.

Il faut dire que United a opéré, au troisième trimestre, le plus de vols quotidiens (2.940) parmi les grandes compagnies, jouant la carte du volume.

Au total, le chiffre d'affaires du groupe se monte à 15,2 milliards de dollars (+2,6%), soit moins que les 15,3 milliards projetés par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Wall Street a accueilli fraîchement cette publication, le titre abandonnant plus de 2% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture.

Les dépenses de personnel et les frais d'atterrissage ayant crû plus rapidement que le chiffre d'affaires, la marge opérationnelle s'est effritée et le bénéfice net affiche une contraction de 1,7%, à 949 millions de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée la plus suivie par Wall Street, il est néanmoins supérieur aux attentes du marché, à 2,78 dollars contre 2,65 estimé.

Le directeur général Scott Kirby, cité dans le communiqué, entrevoit "une amélioration de l'économie et de la demande au quatrième trimestre".

United table sur un bénéfice net par action hors exceptionnels compris entre 3,00 et 3,50 dollars, alors que les analystes avaient inscrit jusqu'ici 3,33 dollars, selon FactSet.

Dans le détail géographique, le chiffre d'affaires passagers a surtout pris de la hauteur aux Etats-Unis (+3%) et dans la zone comprenant Moyen-Orient, Inde et Afrique (+31%), tandis que l'Europe et l'Amérique latine se sont repliées.