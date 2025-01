United Airlines: forte hausse du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - United Airlines a publié mardi soir, au titre de son quatrième trimestre 2024, un BPA ajusté en progression de 63% à 3,26 dollars, avec une marge avant impôt ajustée en amélioration de 3,5 points à 9,7% pour des revenus opérationnels accrus de 7,8% à 14,7 milliards.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, le transporteur aérien basé à Chicago a ainsi engrangé un BPA ajusté en hausse de 5,6% à 10,61 dollars, dans le haut donc de sa fourchette-cible fournie en début d'année, qui allait de neuf à 11 dollars.



'2024 s'est révélée une année forte sur tous les plans pour United et nous entrons en 2025 avec des tendances de demande qui continuent d'accélérer, ce qui nous met sur la voie de marges avant impôt à deux chiffres', affirme son CEO Scott Kirby.





