United Airlines fait mieux qu'attendu au 1T dans un contexte "difficile"

( AFP / JOSHUA LOTT )

La compagnie aérienne américaine United Airlines a annoncé mardi des résultats supérieurs aux attentes, réalisant sa meilleure performance pour un premier trimestre depuis 2021 malgré un "environnement macroéconomique difficile".

Arguant d'une "période économique pleine de défis", le groupe a fait part de son intention de réduire de 4% ses capacités de vols domestiques à partir du troisième trimestre et de mettre en retraite anticipée vingt-et-un avions.

Il a ajouté dans son communiqué "continuer à faire des ajustements prudents du taux d'utilisation de (sa) flotte", en particulier concernant les vols programmés sur des périodes de faible demande.

Dans ce contexte, il s'attend à des résultats "résilients" au deuxième trimestre et sur l'ensemble de l'exercice.

Son bénéfice net par action à données comparables - valeur de référence pour les marchés - devrait se situer entre 3,25 et 4,25 dollars au deuxième trimestre - le consensus attendait 3,91 dollars avant la publication de mardi.

Pour l'année, United a donné deux options: entre 11,50 et 13,50 dollars dans un environnement stable et entre 7 et 9 dollars dans un contexte de récession.

Entre janvier et mars, la compagnie a engrangé un chiffre d'affaires record de 13,21 milliards de dollars (+5,4% sur un an) et un bénéfice net de 387 millions contre une perte de 124 millions un an plus tôt.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice net ressort à 91 cents contre une perte nette de 15 cents un an plus tôt.

Le consensus des analystes de FactSet tablait sur 74 cents, avec un chiffre d'affaires de 13,23 milliards et un bénéfice net de 261 millions.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action United Airlines progressait de 6,60%.

United précise avoir enregistré une "forte croissance" dans l'ensemble de ses segments, avec +9,2% pour la classe Premium, +7,4% pour la classe Affaire et +7,6% pour la classe Economique.

"Les voyages internationaux sont restés solides", a relevé la compagnie, notant une progression plus marquée pour les liaisons transPacifique que pour celles transAtlantique.

"Les réservations ces deux dernières semaines sont restées stables, avec la cabine Premium en hausse de 17% et les vols internationaux en augmentation de 5%", a-t-elle indiqué.

Elle a transporté au premier trimestre un record quotidien de 450.000 passagers en moyenne, proposant la plus grande capacité de son histoire (+4,9% sur un an). Et elle a reçu livraison de son millième avion commercial.