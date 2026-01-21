United Airlines en hausse grâce à des perspectives optimistes pour le premier trimestre et l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 janvier - ** Les actions de United Airlines UAL.O augmentent de ~4% à 113,02 $ avant le marché ** La compagnie aérienne émet des perspectives optimistes pour le trimestre en cours et l'année entière, citant la forte demande des voyageurs à haut revenu et des voyageurs d'affaires
** Les bénéfices ajustés pour 2026 devraient se situer entre 12 et 14 dollars par action, contre une estimation moyenne de 13,16 dollars par action pour les analystes, selon les données compilées par LSEG
** Prévision d'un bénéfice ajusté de 1 à 1,50 $ par action pour le premier trimestre, le point médian de la fourchette étant supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,13 $
** La société a déclaré un bénéfice ajusté de 3,10 $ par action pour le quatrième trimestre, contre une estimation de 2,94 $ par les analystes
** UAL a augmenté de ~15% en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer