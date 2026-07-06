United Airlines doit faire face à une action en justice concernant des « sièges côté hublot » dépourvus de hublots

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Lundi, un juge fédéral a rejeté la demande de United Airlines UAL.O visant à faire rejeter une plainte déposée par des passagers qui se plaignaient d’avoir payé un supplément pour s’asseoir à des places côté hublot, avant de découvrir que leurs sièges n’en avaient pas. Le juge fédéral de district James Donato, à San Francisco, a rejeté l'argument de défense de United selon lequel le terme « côté hublot » faisait référence à l'emplacement d'un siège par rapport à la paroi de la cabine et au couloir, et que la compagnie aérienne n'avait jamais promis contractuellement que les sièges situés « côté hublot » offriraient une vue sur l'extérieur.

* Les passagers avaient déposé des projets de recours collectifs contre United et Delta Air Lines DAL.N en août dernier, après s’être retrouvés assis près des parois à bord de Boeing 737, Boeing 757 et Airbus A321.

* Ils ont affirmé que les compagnies aériennes n’avaient pas clairement indiqué l’absence de hublots lors du processus de réservation. Les cloisons coïncident parfois avec des éléments techniques de l’appareil, tels que les conduits de climatisation.

* United, dont le siège est à Chicago, a refusé de commenter cette action en justice, mais a déclaré avoir « ajouté davantage de détails à notre processus de sélection des sièges, afin que les clients disposent de plus d’informations sur ce à quoi s’attendre lorsqu’ils choisissent un siège ».

* Les avocats des passagers d’United n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* Delta demande le rejet de cette action en justice devant le tribunal fédéral de Brooklyn, à New York.

* Donato a rejeté l’argument d’United selon lequel la loi fédérale prévalait sur les réclamations des passagers.

* Il a également souligné que les conditions générales de vente, les cartes d’embarquement et les écrans de réservation de United indiquaient expressément que la compagnie aérienne attribuerait des sièges côté hublot aux passagers qui les avaient payés. « Cela suffit à ce stade pour que les plaintes pour manquement puissent être examinées », a déclaré le juge.

* Selon les plaignants, les passagers achètent généralement des sièges côté hublot pour pallier leur peur de l’avion et le mal des transports, occuper leurs enfants, bénéficier de plus de lumière ou profiter de la vue.

* Les deux actions en justice visent à obtenir des dommages-intérêts s’élevant à plusieurs millions de dollars, pour plus d’un million de passagers par compagnie aérienne.