United Airlines devrait annoncer une baisse de son bénéfice par action au troisième trimestre, mais une augmentation de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de United Airlines UAL.O ont augmenté de 0,1% mercredi lors de la dernière séance avant le rapport financier du troisième trimestre, qui devrait être publié après la clôture du marché

** Les actions de United Airlines, qui ont programmé leur appel aux investisseurs pour jeudi matin, devraient rapporter un BPA ajusté de 2,63 $ contre 3,33 $ l'année précédente, sur un chiffre d'affaires de 15,33 milliards de dollars contre 14,84 milliards de dollars l'année précédente, selon LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le BPA a battu les attentes de la Bourse à chaque fois, tandis que le chiffre d'affaires n'a atteint ou dépassé les attentes que 5 fois ** Les attentes sont élevées pour les résultats de l'industrie du transport aérien après que Delta Air Lines DAL.N ait déclaré jeudi dernier que la forte demande de voyages haut de gamme et le ralentissement marqué de l'expansion de la capacité de l'industrie l'ont bien positionnée pour augmenter les revenus et les marges l'année prochaine et que la compagnie aérienne ait également prévu des bénéfices records pour le trimestre en cours, après avoir déclaré des bénéfices plus élevés que prévu au troisième trimestre grâce à l'amélioration de la demande des consommateurs et du pouvoir de fixation des prix ** L'une des questions sur lesquelles les investisseurs chercheront à obtenir des informations lors des appels de UAL est l'impact de la fermeture du gouvernement américain, , dont Delta a dit qu'elle n'avait pas encore d'impact sur ses opérations. Mais l'Administration fédérale de l'aviation a déclaré vendredi que des problèmes de personnel dans le contrôle du trafic aérien ont retardé les voyages pour une cinquième journée consécutive alors que de plus en plus de travailleurs se font porter pâle, les contrôleurs du trafic aérien et les agents de sécurité n'étant pas rémunérés. Certains voyageurs ont commencé à annuler des voyages et à éviter les aéroports en conséquence.

** L'action UAL s'est échangée pour la dernière fois à 103,25 $ contre un objectif médian de 116,50 $, contre 113,50 $ il y a un mois, selon LSEG, qui indique 23 notations d'analystes: 5 recommandations "achat fort", 16 recommandations "achat" et 2 recommandations "maintien"

** Depuis le début de l'année, l'action est en hausse de 6,5 % contre un gain d'environ 3 % pour l'indice S&P 500 des compagnies aériennes de passagers .SPLRCALI .