United Airlines: coopération commerciale avec Lufthansa

(CercleFinance.com) - United Airlines, Lufthansa Group et Deutsche Bahn ont annoncé une nouvelle coopération commerciale censée offrir 'un plus grand choix et une connectivité améliorée aux clients voyageant entre l'Allemagne et les États-Unis'.



Le nouvel accord, en vigueur à compter de ce jour, 22 novembre, doit permettre aux clients United vyoageant entre l'Allemagne et les États-Unis via l'aéroport de Francfort de réserver des voyages ferroviaires et aériens en une seule transaction, via un billet unique à tarif combiné.



' Cette nouvelle collaboration offrira à nos clients un choix de voyage et une flexibilité encore plus grands, permettant des correspondances pratiques entre 25 villes d'Allemagne et des États-Unis avec un seul transfert pratique à l'aéroport de Francfort, le tout sur un seul billet', résume Patrick Quayle, vice-président principal de la planification du réseau mondial et des alliances chez United Airlines.





