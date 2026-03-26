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United Airlines conclut un accord de principe avec les hôtesses de l'air et stewards
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 18:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des détails du nouvel accord dans les paragraphes 3 à 5)

Les hôtesses et stewards de United Airlines UAL.O ont conclu un accord de principe de cinq ans avec le transporteur, a annoncé leur syndicat jeudi, après que les équipages de cabine ont voté l'an dernier contre une proposition d'accord antérieure.

L'accord comprend une augmentation du salaire de base et de nouvelles restrictions sur les vols de nuit, a déclaré le syndicat.

United a déclaré que l'accord donnerait aux hôtesses et stewards des augmentations immédiates dès sa ratification, et que le salaire maximum atteindrait 100 dollars de l'heure à la fin du contrat, ce qui ferait d'eux les mieux payés du secteur.

L'accord prévoit également une prime d'embarquement, une compensation pour les longs intervalles entre les vols et une prime à la signature pour chaque agent de bord. Selon United, ces primes s'élèveraient à 740 millions de dollars.

L'accord de principe précédent, rejeté par les hôtesses de l'air et stewards l'année dernière, prévoyait un gain financier de 40 % au cours de la première année d'application du nouveau contrat.

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