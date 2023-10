Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United Airlines: commande de 60 avions à Airbus information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 13:12









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que United Airlines lui a passé une commande de 60 avions A321neo supplémentaires, soutenant ainsi son initiative 'United Next' visant à intégrer de nouveaux appareils dans sa flotte, ainsi qu'à standardiser et améliorer son réseau mondial.



La compagnie aérienne américaine avait précédemment commandé 50 appareils A321XLR et 70 A321neo. Avec cette nouvelle commande, son engagement d'achat direct auprès de l'avionneur européen porte désormais sur 180 A321.



Les performances environnementales de l'appareil soutiendront United Airlines dans son objectif de réduction de ses émissions de CO₂, et sa cabine Airspace comprendra notamment les dernières technologies d'éclairage pour réduire le décalage horaire.





