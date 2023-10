Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client United Airlines: commande d'au moins 50 avions à Boeing information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 14:12









(CercleFinance.com) - Boeing et United Airlines annoncent que le transporteur aérien va élargir sa flotte d'appareils 787 Dreamliner, en exerçant des options pour commander 50 avions 787-9 et en obtenant 50 options supplémentaires.



'La nouvelle commande de Dreamliner offre à United Airlines une flexibilité supplémentaire alors que la compagnie aérienne modernise sa flotte mondiale au cours de la prochaine décennie', explique le constructeur aéronautique.



Avec 150 commandes fermes, United possède le plus grand carnet de commandes de Dreamliner jamais enregistré et est bien placé pour devenir le plus grand opérateur de 787 au monde. Pour rappel, il avait passé un achat record de 100 avions 787 l'an dernier.





