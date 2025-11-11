United Airlines cherche à mettre fin aux poursuites judiciaires concernant les "sièges sans fenêtre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

United Airlines UAL.O a demandé à un juge fédéral de rejeter une action en justice affirmant qu'elle avait injustement facturé aux passagers des frais supplémentaires pour s'asseoir dans des "sièges à fenêtre" qui, à leur grande surprise, n'avaient pas de fenêtre.

Les passagers ont déposé des propositions d'actions collectives en août contre United et Delta Air Lines

DAL.N après avoir découvert que leurs sièges sur des Boeing 737, Boeing 757 et Airbus A321 étaient sans fenêtre, ce qui, selon eux, n'a pas été signalé au cours du processus de réservation.

Toutefois, dans une plainte déposée lundi devant le tribunal fédéral de San Francisco, United a déclaré qu'elle n'avait jamais promis contractuellement que les sièges en position fenêtre auraient une vue, même lorsqu'elle utilisait le mot "fenêtre" pour désigner ces sièges sur les écrans de sélection des sièges et sur les cartes d'embarquement.

« Le mot "window" identifie la position du siège, c'est-à-dire à côté de la paroi du corps principal de l'avion », a déclaré United. « L'utilisation du mot "window" en référence à un siège particulier ne peut raisonnablement être interprétée comme une promesse que le siège aura une vue sur une fenêtre extérieure. »

United, dont le siège est à Chicago, a également déclaré que les tribunaux avaient à plusieurs reprises statué que la loi fédérale interdisait généralement aux passagers d'intenter une action pour rupture de contrat concernant les frais et les suppléments des compagnies aériennes, y compris le coût des sièges les plus convoités.

Ces frais, connus sous le nom de recettes accessoires, aident les transporteurs à générer des revenus tout en maintenant les tarifs de base à un niveau plus bas.

UN AVOCAT DÉNONCE LES "JEUX DE MOTS" DE UNITED

Carter Greenbaum, avocat des plaignants de United, a déclaré dans un courriel que la position de United était « contraire aux attentes raisonnables d'innombrables passagers qui, sans le savoir, ont payé un supplément pour des sièges sans fenêtre. Les consommateurs méritent mieux que des promesses vides et des jeux de mots de la part de United. »

Greenbaum représente également des passagers de Delta qui poursuivent ce transporteur devant le tribunal fédéral de Brooklyn, à New York.

Selon les plaignants, les passagers achètent généralement des sièges à fenêtre pour calmer leur peur de l'avion et le mal des transports, pour occuper les enfants, pour bénéficier de plus de lumière ou pour observer le monde pendant le vol.

Les plaignants ont affirmé qu'ils auraient choisi d'autres sièges, et n'auraient pas payé de supplément, s'ils avaient su que United et Delta les auraient placés à côté de murs vides.

Les deux actions en justice visent à obtenir des millions de dollars de dommages et intérêts, pour plus d'un million de passagers par transporteur.