 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 124,91
+0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

United Airlines cherche à mettre fin aux poursuites judiciaires concernant les "sièges sans fenêtre"
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

United Airlines UAL.O a demandé à un juge fédéral de rejeter une action en justice affirmant qu'elle avait injustement facturé aux passagers des frais supplémentaires pour s'asseoir dans des "sièges à fenêtre" qui, à leur grande surprise, n'avaient pas de fenêtre.

Les passagers ont déposé des propositions d'actions collectives en août contre United et Delta Air Lines

DAL.N après avoir découvert que leurs sièges sur des Boeing 737, Boeing 757 et Airbus A321 étaient sans fenêtre, ce qui, selon eux, n'a pas été signalé au cours du processus de réservation.

Toutefois, dans une plainte déposée lundi devant le tribunal fédéral de San Francisco, United a déclaré qu'elle n'avait jamais promis contractuellement que les sièges en position fenêtre auraient une vue, même lorsqu'elle utilisait le mot "fenêtre" pour désigner ces sièges sur les écrans de sélection des sièges et sur les cartes d'embarquement.

« Le mot "window" identifie la position du siège, c'est-à-dire à côté de la paroi du corps principal de l'avion », a déclaré United. « L'utilisation du mot "window" en référence à un siège particulier ne peut raisonnablement être interprétée comme une promesse que le siège aura une vue sur une fenêtre extérieure. »

United, dont le siège est à Chicago, a également déclaré que les tribunaux avaient à plusieurs reprises statué que la loi fédérale interdisait généralement aux passagers d'intenter une action pour rupture de contrat concernant les frais et les suppléments des compagnies aériennes, y compris le coût des sièges les plus convoités.

Ces frais, connus sous le nom de recettes accessoires, aident les transporteurs à générer des revenus tout en maintenant les tarifs de base à un niveau plus bas.

UN AVOCAT DÉNONCE LES "JEUX DE MOTS" DE UNITED

Carter Greenbaum, avocat des plaignants de United, a déclaré dans un courriel que la position de United était « contraire aux attentes raisonnables d'innombrables passagers qui, sans le savoir, ont payé un supplément pour des sièges sans fenêtre. Les consommateurs méritent mieux que des promesses vides et des jeux de mots de la part de United. »

Greenbaum représente également des passagers de Delta qui poursuivent ce transporteur devant le tribunal fédéral de Brooklyn, à New York.

Selon les plaignants, les passagers achètent généralement des sièges à fenêtre pour calmer leur peur de l'avion et le mal des transports, pour occuper les enfants, pour bénéficier de plus de lumière ou pour observer le monde pendant le vol.

Les plaignants ont affirmé qu'ils auraient choisi d'autres sièges, et n'auraient pas payé de supplément, s'ils avaient su que United et Delta les auraient placés à côté de murs vides.

Les deux actions en justice visent à obtenir des millions de dollars de dommages et intérêts, pour plus d'un million de passagers par transporteur.

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
58,560 USD NYSE 0,00%
UNITED AIRLINES
96,1400 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank