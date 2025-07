United Airlines: bien orienté après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 16:30









(Zonebourse.com) - United Airlines grimpe de plus de 3% après la publication par le transporteur aérien d'un BPA ajusté de 3,87 dollars au titre du deuxième trimestre 2025, dans la moitié haute donc de sa fourchette-cible qui allait de 3,25 à 4,25 dollars.



Le groupe basé à Chicago a engrangé un profit avant impôt ajusté de 1,7 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, soit une marge de 11%, pour des revenus opérationnels en croissance de 1,7% à 15,2 milliards de dollars.



La compagnie ajoute attendre 'une moins grande incertitude macroéconomique et géopolitique au second semestre avec une inflexion de la demande commençant début juillet avec une accélération séquentielle de six points de la demande'.



Sur ces bases, United Airlines met à jour ses prévisions annuelles pour tabler désormais sur un BPA ajusté compris entre neuf et onze dollars pour 2025, 'soulignant la résilience du modèle d'affaires à revenus diversifiés'.





