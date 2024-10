United Airlines annonce un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - United Airlines a dépassé les attentes en matière de bénéfice par action au troisième trimestre 2024 à 3,33 dollars en ajusté. La compagnie aérienne américaine affiche un bénéfice avant impôts ajusté de 1,4 milliard de dollars, avec une marge avant impôts ajustée de 9,7 %, pour un chiffre d'affaires de 14,8 milliards de dollars (+2,5%). Elle confirme un objectif de dépenses d'investissement ajustées pour 2024 inférieures à 6,5 milliards de dollars et vise un endettement net inférieur à 2x pour les prochaines années. Elle annonce un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.