Unitaid accorde à Medincell une subvention complémentaire de 6 millions de dollars pour lutter contre le paludisme

L'agence de santé mondiale Unitaid a accordé à Medincell une subvention complémentaire pouvant atteindre 6 millions de dollars sur trois ans pour financer l’étude clinique de phase 1 du traitement injectable à durée d'action prolongée mdc-STM. Si celui-ci s'avère sans risque, efficace et bien toléré, il pourrait avoir un impact significatif sur la transmission du paludisme dans les populations vulnérables résidant dans les zones les plus touchées.



Basée sur la technologie BEPO® de Medincell, mdc-STM est une formulation injectable d’ivermectine active pendant trois mois visant à lutter contre la transmission du paludisme. Une précédente subvention de 6,4 millions de dollars avait été accordée en mars 2020 par Unitaid pour financer les activités de recherche, de formulation et les études précliniques du programme, menées par Medincell et les membres du consortium réunis autour du projet, l'IRD, l'IRSS et le CIRDES.