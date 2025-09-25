 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 809,50
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UniQure poursuit son rallye avant l'offre d'actions prévue pour 200 millions de dollars
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 17:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre -

** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de médicaments néerlandais

** Elle a également annoncé avoir obtenu

.

** QURE a environ 54,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 2,6 milliards de dollars jusqu'à mercredi. ** L'intérêt court pour les actions QURE a presque triplé depuis le début de 2025 pour atteindre environ 9,7 millions d'actions à la mi-août. Au 25 septembre, environ 8,3 millions d'actions étaient vendues à découvert, soit ~16 % du flottant, selon les données de LSEG.

Valeurs associées

HERCULES CAPITAL
19,0467 USD NYSE +0,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank