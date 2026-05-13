uniQure et Replimune en hausse après la démission du commissaire de la FDA, Makary

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Les actions cotées aux États-Unis de la société néerlandaise de thérapie génique uniQure UQ1.F

QURE.O ont progressé de 2,6% à 29,85 dollars avant l'ouverture du marché, après avoir enregistré une hausse de 5 % mardi

** Marty Makary a démissionné de son poste de commissaire de la FDA américaine, a déclaré mardi le président Donald Trump, après des semaines de conflits avec la Maison Blanche et les conseillers en matière de santé

** Makary était en conflit avec les laboratoires pharmaceutiques, notamment avec UniQure au sujet de décisions réglementaires

** Il “n'était pas favorable à l'industrie”, notamment après avoir critiqué publiquement les données de QURE – Danielle Brill, analyste chez Truist

** Makary a également essuyé des critiques après avoir refusé d’approuver un traitement anticancéreux de Replimune REPL.O , ce qui a renforcé les inquiétudes du secteur quant à son imprévisibilité

** L'action Replimune a progressé de 3,9% à 4,25 dollars avant l'ouverture

** “Il faut s'attendre à une première réaction instinctive positive de la part des investisseurs dans le secteur thérapeutique face au départ de Makary... il est important de prendre en compte les répercussions plus larges de ces développements” - Brill

** À la clôture d'hier, QURE était en hausse de 21,6% et REPL en baisse d'environ 58% depuis le début de l'année