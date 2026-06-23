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UniQure en hausse alors qu'elle cherche à lever des fonds suite au revirement de la FDA
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Les actions d'uniQure NV QURE.O cotées aux États-Unis ont progressé de 7,6 % mardi, à 47,76 dollars, alors que le laboratoire pharmaceutique néerlandais envisage de lever des fonds propres après que la FDA américaine a inversé sa position initiale concernant le traitement de la maladie de Huntington développé par la société ** Lundi en fin de journée, QURE a lancé une offre de 150 millions de dollars comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés ** Mercredi dernier, l’action de la société a bondi d’environ 78 % pour clôturer à 48,16 dollars après que l’autorité sanitaire américaine a annoncé qu’elle accepterait les données d’essais existantes en vue d’un examen accéléré de l’AMT-130 ** QURE a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer les activités de commercialisation, les lancements commerciaux potentiels et les études sur l’AMT-130, ainsi que pour développer d’autres produits candidats, entre autres, conformément au prospectus

** Leerink Partners et Stifel sont les co-chefs de file

** La société compte environ 63,1 millions d’actions en circulation

** Grâce à cette hausse, le cours des actions cotées aux États-Unis a doublé depuis le début de l’année

** 13 analystes sur 15 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 2 recommandent de "conserver"; objectif de cours médian: 60,50 $, selon LSEG

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