Uniper: s'appuie sur GE Vernova pour moderniser des turbines information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce la signature d'un contrat de service avec Uniper pour la modernisation de trois turbines GT26 de la centrale électrique de Grain, située dans le Kent (UK).



Cette mise à niveau vise à améliorer le rendement énergétique, augmenter la puissance produite et réduire l'intensité carbone de l'installation.



Joseph Anis, président de GE Vernova Gas Power pour la région EMEA, souligne que cette opération renforce la coopération stratégique entre les deux groupes et vise à garantir la fiabilité et la rentabilité de la centrale dans le paysage énergétique britannique.





