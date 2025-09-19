Uniper cède la centrale à charbon Datteln 4 à ResInvest Group
Mise en service en 2020, Datteln 4 affiche une puissance nette de 1052 mégawatts et compte plus de 100 salariés. Elle fournit de l'électricité aux ménages, du courant de traction à la Deutsche Bahn et du chauffage urbain dans la Ruhr.
La cession, dont le prix n'a pas été dévoilé, fait partie des conditions imposées par la Commission européenne lors de l'approbation du plan de sauvetage de décembre 2022. Holger Kreetz, directeur des opérations de Uniper, souligne que la vente était 'rendue nécessaire par les conditions européennes' et qu'elle garantit la poursuite des opérations.
Tomás Novotný, fondateur et président de ResInvest, précise que l'acquisition s'inscrit dans une stratégie 'd'investissement dans des actifs d'infrastructure à long terme'. La finalisation de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires.
