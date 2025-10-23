Union Pacific soumettra ses documents en vue d'une méga-fusion d'ici à la fin du mois de novembre ; les bénéfices dépassent les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture de l'ensemble des commentaires de la direction lors de la conférence téléphonique avec les analystes, mise à jour des actions) par Anshuman Tripathy et Nandan Mandayam

Union Pacific UNP.N a déclaré qu'il comptait soumettre les documents relatifs à sa fusion de 85 milliards de dollars avec Norfolk Southern NSC.N à une autorité de régulation dès la fin novembre, après que l'opérateur ferroviaire ait dépassé jeudi les estimations de bénéfices de Wall Street grâce à d'importants volumes de charbon.

Union Pacific , basé à Omaha, Nebraska , avait initialement déclaré qu'il soumettrait les documents au Surface Transportation Board d'ici fin janvier. L'examen pourrait durer de 12 à 18 mois.

Les investisseurs s'intéressent de plus en plus à l'accord conclu par l'entreprise pour former la première compagnie ferroviaire du pays, d'un océan à l'autre.

Les actions d'Union Pacific sont restées stables dans la matinée. L'action a grimpé de 11,4 % depuis l'annonce de l'accord avec Norfolk fin juillet.

Les opérateurs ferroviairestels que Union Pacific bénéficient de l'optimisme entourant la demande de transport de charbon, après que le président américain Donald Trump a signé des décretsvisant à stimuler la production de charbon .

Les résultats d'Union Pacific comprennent des coûts de 41 millions de dollars, soit 0,07 dollar par action sur une base diluée, liés à la mégafusion, a déclaré la société.

L'opération, qui doit encore être approuvée par le Surface Transportation Board, a été accueillie favorablement par le président américain Donald Trump.

Le secteur ferroviaire a dû faire face à la volatilité des volumes de fret, à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et du carburant, ainsi qu'à la pression croissante des expéditeurs sur la fiabilité des services.

Les recettes provenant dutransport du charbon ont bondi de 16 % au troisième trimestre, ce qui a entraîné une hausse de 7 % de la contribution du segment du vrac à 1,93 milliard de dollars. Ce segment devrait continuer sur sa lancée, a déclaré un dirigeant de la société lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

"L'Union Pacific a de bonnes opportunités de croissance, mais l'industrie ferroviaire va être confrontée à la technologie dans les secteurs du transport routier et maritime", a déclaré ledirecteur général Jim Vena dans une lettre aux actionnaires.

L'opérateur ferroviaire de la côte ouest a enregistré un bénéfice ajusté de 3,08 dollars par action,dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,99 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le total des recettes d'exploitation s 'est élevé à 6,24 milliards de dollars, ce qui correspond largement aux attentes des analystes.

La semaine dernière, la société rivale CSX a également battu les estimations, mais grâce à l'amélioration des volumes intermodaux et à la hausse des prix dans son segment des marchandises.