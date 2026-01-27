Union Pacific manque ses prévisions trimestrielles en raison de la baisse de la demande de fret et des difficultés économiques

Union Pacific UNP.N a annoncé mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieurs aux estimations des analystes, la volatilité de la demande de fret et les pressions macroéconomiques soutenues ayant pesé sur ses opérations.

Les chemins de fer nord-américains ont été confrontés à des volumes de fret inégaux, à une escalade des coûts de main-d'œuvre et de carburant et à une pression croissante de la part des expéditeurs qui recherchent un service plus fiable, des défis qui ont été encore exacerbés par l'incertitude entourant les tarifs douaniers promulgués par le président américain Donald Trump.

Le segment des expéditions intermodales d'Union Pacific, qui se réfère au transport de marchandises via deux modes ou plus et qui est le plus grand moteur de volume de la société, a généré des revenus de 1,14 milliard de dollars, en baisse de 9% par rapport à l'année précédente.

Les actions de l'opérateur ferroviaire de la côte ouest ont baissé d'environ 1 % dans les échanges de pré-marché.

L'année dernière, Union Pacific a dévoilé un accord de 85 milliards de dollars pour acheter son petit rival Norfolk Southern, une fusion qui relierait leurs réseaux de l'est et de l'ouest pour créer le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre aux États-Unis.

Mais l'offre a suscité une forte opposition de la part des principaux syndicats ferroviaires, qui affirment qu'elle menace l'emploi et qu'elle pourrait augmenter les coûts pour les expéditeurs.

Au début du mois, le Surface Transportation Board des États-Unis a renvoyé la proposition pour révision, citant des informations manquantes, alors qu'il applique des règles de concurrence plus strictes postérieures à 2001.

Union Pacific a enregistré un bénéfice ajusté de 2,86 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne de 2,87 dollars par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les revenus de son segment de transport en vrac, qui comprend les expéditions de charbon et de céréales alimentaires, ont augmenté de 3% au cours du trimestre.

La société a déclaré des recettes d'exploitation totales de 6,09 milliards de dollars, inférieures aux estimations de 6,12 milliards de dollars.

Elle prévoit que le bénéfice par action connaîtra une croissance moyenne à un chiffre en 2026.

La semaine dernière, la société rivale CSX a également manqué les estimations trimestrielles , car la faiblesse de la demande industrielle et la baisse des volumes de charbon à l'exportation l'ont emporté sur les gains de prix et l'augmentation du trafic intermodal.