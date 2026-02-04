Union Pacific et Wabtec signent un accord de modernisation des locomotives d'une valeur de 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur ferroviaire Union Pacific

UNP.N et le fabricant de pièces de locomotives Wabtec WAB.N ont signé un accord d'une valeur de 1,2 milliard de dollars pour moderniser les locomotives AC4400 du chemin de fer, ont annoncé les entreprises mercredi. L'accord, que les entreprises qualifient de "plus grand investissement de modernisation de locomotives dans l'histoire de l'industrie ferroviaire", vise à commencer les livraisons à partir de 2027. Les États-Unis ont accéléré la reconstitution de leur parc ferroviaire grâce à des investissements dans l'infrastructure réalisés sous l'administration Biden, les opérateurs remplaçant les locomotives vieillissantes par des modèles plus économes en carburant et dotés d'une technologie numérique.

La modernisation du parc devrait permettre de réduire la consommation de carburant de plus de 5 %, d'augmenter l'effort de traction des locomotives de 14 % et d'améliorer la fiabilité de 80 %, selon les entreprises. Union Pacific comptera plus de 1 700 locomotives modernisées dans son parc à l'issue de la commande, qui marque son quatrième accord de modernisation avec Wabtec.