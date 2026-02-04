Union Pacific et Wabtec progressent grâce à un accord de 1,2 milliard de dollars sur les locomotives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire Union Pacific UNP.N augmentent de 3,3 % à 249,60 $

** UNP signe un accord de 1,2 milliard de dollars avec le fabricant de pièces de locomotives Wabtec WAB.N pour moderniser les locomotives AC4400 de la compagnie ferroviaire

** Les actions de WAB ont augmenté de 2,9 % à 243,10 $ après l'annonce de l'accord

** L'UNP disposera de plus de 1 700 locomotives modernisées dans son parc à l'issue de la commande

** Les entreprises affirment que la modernisation de la flotte réduira la consommation de carburant, augmentera l'effort de traction des locomotives et améliorera la fiabilité

** En 2025, les actions de l'UNP ont légèrement progressé de 1,4 %; celles de la WAB ont bondi de 12,6 %