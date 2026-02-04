 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Union Pacific et Wabtec progressent grâce à un accord de 1,2 milliard de dollars sur les locomotives
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire Union Pacific UNP.N augmentent de 3,3 % à 249,60 $

** UNP signe un accord de 1,2 milliard de dollars avec le fabricant de pièces de locomotives Wabtec WAB.N pour moderniser les locomotives AC4400 de la compagnie ferroviaire

** Les actions de WAB ont augmenté de 2,9 % à 243,10 $ après l'annonce de l'accord

** L'UNP disposera de plus de 1 700 locomotives modernisées dans son parc à l'issue de la commande

** Les entreprises affirment que la modernisation de la flotte réduira la consommation de carburant, augmentera l'effort de traction des locomotives et améliorera la fiabilité

** En 2025, les actions de l'UNP ont légèrement progressé de 1,4 %; celles de la WAB ont bondi de 12,6 %

Valeurs associées

UNION PACIFIC
250,235 USD NYSE +3,61%
WESTINGHOUSE AIR
243,620 USD NYSE +3,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank