Union Pacific et Norfolk soumettent des documents en vue de l'examen réglementaire d'une fusion de 85 milliards de dollars
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N ont déposé vendredi une demande auprès de l'autorité américaine de régulation des transports afin d'examiner leur projet de fusion de 85 milliards de dollars, qui donnerait naissance à la première compagnie ferroviaire de fret d'un océan à l'autre.

La fusion, annoncée en juillet, devrait faire l'objet d'un examen approfondi de la part du Surface Transportation Board et la procédure pourrait durer de 12 à 18 mois.

Vendredi, les entreprises ont réaffirmé qu'elles visaient une clôture au début de l'année 2027.

Le projet de fusion, qui permet d'accélérer les expéditions en réduisant les transferts et les retards, a fait l'objet de critiques de la part des syndicats, des législateurs et des compagnies ferroviaires concurrentes depuis son annonce.

"Alors que le temps et la technologie continuent de transformer la façon dont le fret est livré, notre industrie doit suivre le rythme et aller de l'avant, en atteignant les marchés mal desservis avec de nouvelles solutions ferroviaires et en renforçant la chaîne d'approvisionnement des États-Unis", a déclaré Jim Vena, directeur général d'Union Pacific, dans un communiqué publié vendredi.

Union Pacific domine les opérations de fret ferroviaire dans l'ouest des États-Unis, tandis que Norfolk Southern est un transporteur de premier plan dans l'est du pays. Ensemble, ils forment deux des quatre principaux chemins de fer américains de classe I, aux côtés de BNSF Railway et de CSX Corp CSX.O .

Le président Donald Trump, qui a déclaré en septembre que la fusion "me semble bonne" après avoir rencontré M. Vena, avait limogé en août Robert Primus, membre du STB.

Le conseil, créé en 1996, rejette rarement les fusions de manière catégorique. Cependant, en 2021, il a rejeté le plan du Canadien National CNR.TO visant à placer Kansas City Southern dans un "voting trust" temporaire qui aurait permis aux actionnaires de Kansas City Southern de recevoir les contreparties de l'opération sans avoir à attendre l'approbation complète des autorités de régulation.

Le procureur général est également habilité à se prononcer sur les grandes fusions ferroviaires, ce qui donne au ministère de la justice un droit de regard potentiel sur la fusion.

