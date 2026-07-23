Union Pacific dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une forte demande de fret et à une hausse des tarifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1, ajout du commentaire du directeur financier au paragraphe 5 et du commentaire du directeur général au paragraphe 10) par Apratim Sarkar

Jeudi, le bénéfice d'Union Pacific UNP.N au deuxième trimestre a dépassé les estimations de Wall Street, la hausse des tarifs de fret et la forte demande ayant compensé l'augmentation des coûts d'exploitation, ce qui a fait grimper son action de près de 6 %.

Les chemins de fer américains ont tiré parti de la vigueur des tarifs et de leur rigueur opérationnelle, tandis que les efforts visant à améliorer la fiabilité du réseau et le respect des horaires ont contribué à soutenir les volumes de fret et à attirer de nouvelles affaires.

Toutefois, la hausse des coûts de carburant reste un défi pour le secteur.

Les charges d’exploitation d’Union Pacific ont augmenté de 13 % pour atteindre 4,1 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, sous l’effet d’une hausse de 63 % des dépenses de carburant, qui se sont élevées à 938 millions de dollars.

La directrice financière, Jennifer Hamann, a déclaré lors d’une conférence téléphonique post-publication des résultats que les prix du carburant restaient volatils et que les récents achats de carburant de la compagnie ferroviaire s’élevaient à plus de 4 dollars le gallon.

La publication de ces résultats intervient au lendemain de la décision du Surface Transportation Board américain d’ordonner à l’Union Pacific et à Norfolk Southern de rendre publiques les données relatives à l’impact sur les salariés dans leur demande de fusion, donnant ainsi raison aux syndicats qui avaient demandé la divulgation de ces informations.

Union Pacific poursuit son projet d’acquisition de Norfolk Southern, d’un montant de 85 milliards de dollars NSC.N , une opération qui donnerait naissance au premier opérateur ferroviaire de fret couvrant l’ensemble du territoire américain, d’une côte à l’autre.

Le Surface Transportation Board avait auparavant suspendu l'examen d'une demande de fusion révisée et demandé des informations supplémentaires sur la concurrence ainsi que sur l'impact sur les clients et les compagnies ferroviaires concurrentes.

Mercredi, le Chemin de fer Canadien National a signé un accord contraignant avec Union Pacific visant à renforcer le service ferroviaire à travers l'Amérique du Nord, et a accepté de ne pas s'opposer à la fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern.

“C’est une victoire pour Union Pacific. Et c’est également une excellente position pour le Canadien National,” a déclaré le directeur général Jim Vena.

Union Pacific a annoncé un bénéfice ajusté de 3,41 dollars par action au deuxième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 3,24 dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d’affaires a bondi de 12 % par rapport à l’année précédente, atteignant 6,86 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 6,71 milliards de dollars. Son chiffre d’affaires lié au fret a également augmenté de 12 %, à 6,52 milliards de dollars.