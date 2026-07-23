 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Union Pacific dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une forte demande de fret et à une hausse des tarifs
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 16:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1, ajout du commentaire du directeur financier au paragraphe 5 et du commentaire du directeur général au paragraphe 10) par Apratim Sarkar

Jeudi, le bénéfice d'Union Pacific UNP.N au deuxième trimestre a dépassé les estimations de Wall Street, la hausse des tarifs de fret et la forte demande ayant compensé l'augmentation des coûts d'exploitation, ce qui a fait grimper son action de près de 6 %.

Les chemins de fer américains ont tiré parti de la vigueur des tarifs et de leur rigueur opérationnelle, tandis que les efforts visant à améliorer la fiabilité du réseau et le respect des horaires ont contribué à soutenir les volumes de fret et à attirer de nouvelles affaires.

Toutefois, la hausse des coûts de carburant reste un défi pour le secteur.

Les charges d’exploitation d’Union Pacific ont augmenté de 13 % pour atteindre 4,1 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, sous l’effet d’une hausse de 63 % des dépenses de carburant, qui se sont élevées à 938 millions de dollars.

La directrice financière, Jennifer Hamann, a déclaré lors d’une conférence téléphonique post-publication des résultats que les prix du carburant restaient volatils et que les récents achats de carburant de la compagnie ferroviaire s’élevaient à plus de 4 dollars le gallon.

La publication de ces résultats intervient au lendemain de la décision du Surface Transportation Board américain d’ordonner à l’Union Pacific et à Norfolk Southern de rendre publiques les données relatives à l’impact sur les salariés dans leur demande de fusion, donnant ainsi raison aux syndicats qui avaient demandé la divulgation de ces informations.

Union Pacific poursuit son projet d’acquisition de Norfolk Southern, d’un montant de 85 milliards de dollars NSC.N , une opération qui donnerait naissance au premier opérateur ferroviaire de fret couvrant l’ensemble du territoire américain, d’une côte à l’autre.

Le Surface Transportation Board avait auparavant suspendu l'examen d'une demande de fusion révisée et demandé des informations supplémentaires sur la concurrence ainsi que sur l'impact sur les clients et les compagnies ferroviaires concurrentes.

Mercredi, le Chemin de fer Canadien National a signé un accord contraignant avec Union Pacific visant à renforcer le service ferroviaire à travers l'Amérique du Nord, et a accepté de ne pas s'opposer à la fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern.

“C’est une victoire pour Union Pacific. Et c’est également une excellente position pour le Canadien National,” a déclaré le directeur général Jim Vena.

Union Pacific a annoncé un bénéfice ajusté de 3,41 dollars par action au deuxième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 3,24 dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d’affaires a bondi de 12 % par rapport à l’année précédente, atteignant 6,86 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 6,71 milliards de dollars. Son chiffre d’affaires lié au fret a également augmenté de 12 %, à 6,52 milliards de dollars.

Valeurs associées

NORFOLK SOUTHERN
350,730 USD NYSE +0,89%
UNION PACIFIC
307,480 USD NYSE +1,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank