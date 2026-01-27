Union Pacific chute après un bénéfice et un chiffre d'affaires inférieurs à ceux du quatrième trimestre

27 janvier - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire Union Pacific UNP.N ont baissé de 1% à 229$ ** UNP manque les estimations de bénéfices et de revenus du 4ème trimestre, la demande de fret inégale et les vents macroéconomiques persistants continuant à peser sur les opérations

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,86 $ par action au quatrième trimestre, légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,87 $ - données compilées par LSEG

** Les recettes d'exploitation du 4ème trimestre s'élèvent à 6,09 milliards de dollars, en dessous de l'estimation de Wall Street qui était de 6,12 milliards de dollars

** L'UNP a gagné 1,4 % en 2025