Union Pacific chute après un bénéfice et un chiffre d'affaires inférieurs à ceux du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire Union Pacific UNP.N ont baissé de 1% à 229$ ** UNP manque les estimations de bénéfices et de revenus du 4ème trimestre, la demande de fret inégale et les vents macroéconomiques persistants continuant à peser sur les opérations

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,86 $ par action au quatrième trimestre, légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,87 $ - données compilées par LSEG

** Les recettes d'exploitation du 4ème trimestre s'élèvent à 6,09 milliards de dollars, en dessous de l'estimation de Wall Street qui était de 6,12 milliards de dollars

** L'UNP a gagné 1,4 % en 2025

