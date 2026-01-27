Union Pacific affiche des résultats trimestriels en baisse et déclare que la requête de l'autorité de régulation américaine est "routinière"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long et met à jour les actions) par Apratim Sarkar

chemin de fer américain Union Pacific UNP.N a publié mardi des résultats du quatrième trimestre inférieurs aux estimations des analystes, la volatilité de la demande de fret et les pressions macroéconomiques soutenues ayant pesé sur ses opérations, tandis que les autorités de régulation examinent son projet d'accord avec Norfolk Southern NSC.N .

L'année dernière, la société a dévoilé une offre de 85 milliards de dollars pour acquérir son rival plus petit et créer le premier chemin de fer de fret d'un océan à l'autre aux États-Unis. La fusion a suscité une forte opposition de la part des syndicats ferroviaires, qui affirment qu'elle menace l'emploi et pourrait augmenter les coûts pour les expéditeurs.

Le Surface Transportation Board des États-Unis a renvoyé la proposition pour révision au début du mois, citant des informations manquantes, alors qu'il applique des règles de concurrence plus strictes datant d'après 2001.

Union Pacific a minimisé la demande des régulateurs, son directeur général Jim Vena qualifiant la démarche de routinière, même s'il s'est dit déçu que les régulateurs aient demandé des documents supplémentaires.

M. Vena a déclaré que la décision des régulateurs ne modifiait pas ses attentes concernant l'opération, ajoutant qu'il prévoyait toujours de conclure la transaction au cours du premier semestre 2027.

La compagnie ferroviaire a enregistré un bénéfice ajusté de 2,86 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,87 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Il a déclaré un revenu d'exploitation total de 6,09 milliards de dollars, inférieur à l'estimation de 6,12 milliards de dollars, et a prévu une croissance des bénéfices à un chiffre moyen pour 2026.

Les actions de l'opérateur ferroviaire étaient en hausse d'environ 1 % dans les échanges de l'après-midi.

Brian Ossenbeck, analyste chez JPMorgan, a déclaré qu'Union Pacific devrait sous-performer cette année, car les faibles attentes en matière de volume et la hausse de l'inflation pourraient limiter sa capacité à améliorer ses marges par le biais de la tarification.

En outre, Union Pacific a déclaré qu'une récente tempête hivernale avait ralenti les trains sur l'ensemble de son réseau et augmenté les coûts liés aux retards et à l'hébergement des équipes. L'entreprise ne s'attend pas à un impact important sur ses revenus, citant les fermetures limitées des clients et la capacité de récupérer les volumes perdus plus tard au cours du trimestre.