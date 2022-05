UNION FIN.FRANCE : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Paris, le 24 mai 2022

L'Assemblée Générale Mixte de la Société, tenue ce jour, a approuvé la proposition de nomination de Madame Sandrine LEMERY et de Monsieur Laurent BENOUDIZ en qualité d'Administrateurs pour une durée de quatre exercices.

Le Conseil d'Administration, consulté à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte, a également pris acte de la désignation de Madame Elisabeth FABRE en qualité de représentant permanent d'ABEILLE ÉPARGNE RETRAITE, de Monsieur Denis BOURGEOIS en qualité de représentant permanent d'ABEILLE ASSURANCES HOLDING et de Monsieur Renaud CÉLIÉ en qualité de représentant permanent d'ABEILLE REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT en son sein.

Éléments Biographiques

Sandrine LEMERY

Sandrine LEMERY est présidente du Conseil de Surveillance du Fonds de réserve pour les retraites. Elle est également Vice-Présidente de l'Institut des actuaires, membre du Directoire scientifique de l'Institut Louis Bachelier, membre du Comité de rédaction de la revue Risques, membre du Conseil d'Administration de la fondation Alzheimer, administratrice de Insurlycare (groupe LEOCARE) et senior advisor de NEMROD PARTENAIRES (fusions acquisitions).

Auparavant, elle a exercé 17 ans au contrôle prudentiel des assurances, 12 ans en administration centrale et en cabinet sur des sujets économiques et sociaux et 2 ans en enseignement-recherche au CNAM sur la chaire d'actuariat. Elle a notamment été membre du Conseil général de l'économie de 2019 à 2020, première secrétaire générale adjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de 2013 à 2018, chef du corps de contrôle des assurances de 2010 à 2012, chargée de mission sur le Plan Alzheimer 2008-2012 et conseillère technique sur les retraites auprès de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité en 2001-2002. Elle est ingénieure générale des mines en disponibilité, ancienne élève de l'école Polytechnique, diplômée de l'institut d'études politiques de Paris et actuaire certifiée de l'Institut des actuaires

Laurent BENOUDIZ

Laurent BENOUDIZ, expert-comptable et commissaire aux comptes, est dirigeant de B&W SARL et de BEWIZ SARL et BEWIZ AUDIT, deux sociétés qui regroupent des collaborateurs intervenant en expertise-comptable et en audit légal et contractuel.

Il est également le Président de SUP'EXPERTISE, école supérieure de l'expertise-comptable, de l'audit et du conseil, et a, auparavant, exercé notamment les fonctions de Président de l'Ordre des experts-comptables de Paris, Président de la Commission fiscale et du Comité LBC/FT au Conseil National de l'Ordre, Président du Club Expert Patrimoine, Président d'ECF Paris Ile-de-France et élu à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris.

Elisabeth FABRE

Titulaire d'un 3ème cycle en droit des assurances et de la responsabilité, Elisabeth Fabre intègre la compagnie d'assurance-vie du Groupe des Banques Populaires en 1997 où elle exerce la fonction de responsable juridique et fiscal jusqu'en 2006, avant de prendre les fonctions de responsable de la conformité et des contrôles permanents où elle met notamment en place la fonction de vérification de la conformité et met en œuvre la 3ème directive sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. En 2013, elle devient directrice juridique et fiscal et prend parallèlement la responsabilité du chantier juridique et conformité du programme assurément#2016 visant au déploiement d'une nouvelle offre d'assurance vie et de prévoyance dans le réseau des Caisses d'épargne. De 2017 à 2022, elle exerce la fonction de directrice juridique et affaires publiques du métier Vie des Assurances du Groupe BPCE et coordonne l'ensemble de l'activité juridique du Pôle assurances. En mai 2022, elle est nommée directrice de la conformité chez Abeille Assurances.

Denis BOURGEOIS

Actuaire diplômé de l'ISFA en 1990, Denis BOURGEOIS intègre la société ARCALIS et le périmètre AGF Partenariats dont il devient Directeur technique et informatique. Il deviendra Directeur général d'Allianz Partenariats Vie (ARCALIS, AVIP, Génération Vie) en 2008. En 2010, il rejoint le groupe Périclès pour créer Périclès Actuarial qu'il dirige en qualité de Directeur associé pendant 11 ans. En 2022, il est désigné Directeur Général Délégué d'Abeille Assurances en charge de l'Assurance Vie, de l'Actuariat, des Investissements et de la gestion du Capital.

Renaud CÉLIÉ

Actuaire diplômé de l'ISUP en 1992, Renaud CÉLIÉ est titulaire d'une double maitrise en mathématiques appliquées et ingénierie mathématiques de l'université Paris VI Pierre et Marie Curie. Après 6 années à la Direction internationale des AGF (1994-2000), puis 3 ans en Amérique du Sud au sein d'Allianz South America, il occupe ensuite, entre 2003 et 2011, au sein d'Allianz France, les fonctions de Directeur des opérations & systèmes d'information du pôle Partenariats Vie, puis celles de Directeur général de la filiale d'assurance COPARC, et de Directeur général délégué de W Finance. En 2012, il rejoint le groupe Apicil en tant que Directeur général délégué, en charge du pôle finances & performance, puis en janvier 2019 du pôle épargne & services financiers. En 2022, il est désigné Directeur Général Délégué d'Abeille Assurances en charge du Développement, de la direction transformation digitale & IT et des services aux Clients.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de plus de 1 200 salariés, dont plus de 800 dédiés au conseil.

Au 31 mars 2022, l'Union Financière de France compte 192 000 clients, dont 171 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :

UFF UFF ENDERBY Astrid de Bréon Françoise Paumelle Etienne Brunot Directrice Générale Déléguée Directrice de la Communication Relations Presse Tél : 01 40 69 65 17 Tél : 01 40 69 63 75 Tél : 06 60.04.07 60 astrid_de-breon@uff.net francoise_paumelle@uff.net ebr@enderby.fr

