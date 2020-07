UNION FIN.FRANCE : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Paris, le 15 juillet 2020

L'Assemblée Générale Mixte de la Société, tenue le 9 juillet 2020 à huis clos, a approuvé la proposition de nomination des sociétés Aviva Assurance et Aviva Retraite Professionnelle en qualité d'Administrateurs pour une durée de quatre exercices.

Le Conseil d'Administration, consulté à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte, a pris acte de la désignation de Madame Elisabeth AUBINEAU en qualité de représentant permanent d'Aviva Assurance et Monsieur Raphaël QUARELLO en qualité de représentant permanent d'Aviva Retraite Professionnelle en son sein.

Éléments Biographiques

Madame Elisabeth AUBINEAU

Titulaire d'un MBA en Management et Administration de l'Université de Paris Dauphine, Madame Elisabeth AUBINEAU est Responsable des risques opérationnels d'Axa Investment Managers pendant 12 ans, avant d'intégrer Deloitte en 2008, spécialisée dans le risk management, le contrôle interne et l'audit interne. En Juillet 2015, elle rejoint Aviva en tant que Directrice de l'Audit interne et intègre le comité exécutif à compter du 1er janvier 2017. Elle est nommée Directrice Communication, marketing et Marque au 1er juillet 2019.

Monsieur Raphaël QUARELLO

Diplômé de l'École Centrale de Lyon et de l'Institut d'Administration des Entreprises de Montpellier, Raphaël Quarello débute sa carrière en 1996 chez KPMG en tant que Senior Auditor. En 2000, il intègre Ernst & Young, où il évoluera progressivement vers le poste de Senior Manager Services Financiers et Risques. Il rejoint le groupe Aviva en 2009, d'abord en tant que responsable de l'audit du marché Vie en Europe, puis, à partir de 2013, en tant que Directeur de l'Audit d'Aviva Italy. Nommé Directeur de la Conformité d'Aviva France le 1er mars 2017, il devient Directeur des Services Clients au 20 juin 2019.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de plus de 1 400 salariés, dont près de 1 050 dédiés au conseil.

Au 31 mars 2020 l'Union Financière de France compte 198 000 clients, dont 178 000 particuliers et 20 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

