UNION FIN.FRANCE : 1ER TRIMESTRE 2020 : UN PNB DE 39,6 MEUR.

Paris, le 13 MAI 2020

L'UFF présente son PNB du 1er trimestre 2020 et fait un point sur l'évolution de son activité dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale liée à la pandémie de Covid-19.

Julien Brami, Directeur Général d'UFF Banque, déclare :

« Face à la crise sanitaire, notre priorité a été la protection de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients. Les équipes se sont mobilisées partout en France pour maintenir un lien étroit avec nos clients. L'UFF assure pleinement son rôle de conseil en gestion de patrimoine, partenaire indispensable en temps de crise.

Dans ce contexte, le PNB, à 39,6 M€, baisse de 19% par rapport au premier trimestre 2019, impacté par le choc de marché de fin de trimestre et le recul de la collecte commerciale pénalisée par les mesures de confinement depuis mi-mars.

Face à cette crise sans précédent, plusieurs mesures exceptionnelles ont été mises en place pour préserver nos équilibres financiers et nous permettre de poursuivre la mise en œuvre de notre plan de transformation, en l'adaptant là où cela est nécessaire. Le début d'année 2020 a ainsi vu le déploiement du nouveau contrat de travail pour le réseau commercial du groupe UFF, changement majeur qui doit permettre de fidéliser et de recruter les meilleurs talents.

Plus que jamais, je tiens à remercier nos collaborateurs pour leur dévouement et pour leur soutien alors que nous nous préparons à initier la sortie du confinement de façon progressive et sécurisée. »

PNB (en million d'euros) 2019 2020 Variation 2020/2019 1er trimestre 49,1 39,6 -19% - Dont commissions de placement 21,8 16,4 -25% - Dont commissions sur en-cours 27,2 28,2 4% - Dont produits nets d'intérêts et divers 0,1 -5,0 NS

283 M€ de collecte commerciale du réseau Salarié

Collecte commerciale1 (en million d'euros) 2019 2020 Variation 2020/2019 1er trimestre 314 283 -10%

Dans un contexte où le changement de contrat de travail a entraîné une réduction des effectifs commerciaux (-13% entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020) mais a permis d'améliorer la productivité moyenne par conseiller de 4%, le recul de la collecte commerciale[1] du réseau Salarié, en retrait de 10% au 1er trimestre, est essentiellement lié à la mise en œuvre des mesures de confinement depuis mi-mars.

Ce repli touche principalement les secteurs de l'Immobilier (-20% pour l'Immobilier direct et -12% pour les souscriptions en parts de SCPI) et de l'Assurance-vie (-16%).

A l'inverse, le secteur de l'Entreprise augmente de 46%, porté par les produits de gestion des excédents de trésorerie. De même, les Valeurs mobilières progressent de 14%. La Prévoyance, quant à elle, reste stable.

Ces chiffres n'intègrent pas la collecte commerciale issue des réseaux d'indépendants.

16,4 M€ de commissions de placement

Les commissions de placement sont en retrait de 25%. Ce recul trouve son origine principale sur le secteur de l'Immobilier direct avec des commissions en baisse de 48%, notamment du fait des retards de signature des actes notariaux. Pour les autres secteurs, la baisse est corrélée à l'évolution de la collecte commerciale.

28,2 M€ de commissions sur en-cours

La collecte nette[2] est légèrement négative au premier trimestre 2020 (-41 M€ vs +46 M€ au 31 mars 2019), impactée par la hausse du taux de sorties (+1 point) et des remboursements de fonds à terme plus importants (30 M€ contre 7 M€ au 1er trimestre 2019).

Les actifs administrés[3] s'établissent à 11,3 Md€, en baisse de 5% par rapport à mars 2019, en raison des variations de cours défavorables dues à la crise financière (impact de -1 Md€ soit -8%). En revanche, les actifs moyens administrés sont en hausse de 3%, avec une progression de 4% des commissions sur en-cours qui s'élèvent à 28,2 M€ contre 27,8 M€ au 31 mars 2019.

5 M€ de pertes nettes d'intérêts et divers

Le choc qu'ont connu les marchés à la fin du 1er trimestre 2020 a impacté les actifs financiers propres, générant (4M€) de moins-values latentes et (0,9M€) de moins-values réalisées sur le portefeuille propre d'OPC obligataires. Ce dernier, d'un montant de 87M€, est composé de titres « Investment Grade » (notation moyenne A) et comptablement évalué à la juste valeur par résultat.

Perspectives

A ce stade, du fait de l'incertitude relative à l'évolution des marchés financiers et des effets de la crise sanitaire sur l'économie mondiale, les impacts de la pandémie ne sont pas connus.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 9 avril 2020, l'UFF a mis en place un dispositif pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Suivant les directives du Gouvernement, le groupe a déclenché son plan de continuité d'activité, avec notamment un recours massif au télétravail, pour assurer la protection de ses clients, salariés et partenaires. Le groupe UFF a pris les mesures appropriées pour continuer à accompagner ses clients dans les meilleures conditions possibles durant cette période exceptionnelle et assurer son rôle de conseil en gestion de patrimoine.

Le 9 avril, l'UFF a également annoncé que le Conseil d'administration avait décidé de suspendre la distribution du dividende, conformément aux recommandations de la Banque Centrale Européenne et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolutions.

Parallèlement, le groupe UFF a initié des mesures d'économies sur les frais.

Ainsi, avec les mesures prises pour faire face à la dégradation du contexte macroéconomique et préserver ses actifs, et grâce à la solidité de son bilan et à la transformation engagée dans le cadre du plan stratégique « Moderniser & Croître », le groupe UFF estime être en mesure de pouvoir poursuivre son développement à moyen terme. Néanmoins, il anticipe compte tenu de son modèle économique, un impact négatif sur le résultat de l'exercice en cours. Dans ce contexte, le groupe confirme les grandes orientations de son plan stratégique, tout en adaptant le rythme de sa mise en œuvre au contexte, et notamment :

La campagne de recrutements et de communication autour du nouveau contrat de travail commercial ;

Les investissements dans la digitalisation des processus clients et métiers.

Prochain rendez-vous : le 30 juillet 2020 pour la publication des résultats semestriels.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de plus de 1 300 salariés, dont près de 920 dédiés au conseil.

Au 31 mars 2020, l'Union Financière de France compte 198 000 clients, dont 178 000 particuliers et

20 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

[1] Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier) au travers de son réseau salarié, de ses réseaux d'indépendants et de ses partenariats

[2] Investissements des clients, nets des désinvestissements des clients, dans l'actif administré sur la période

[3] Investissements des clients dans des titres financiers ou en assurance vie gérés ou conseillés par le groupe UFF