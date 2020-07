UNION FIN.FRANCE : 1er semestre 2020 : des résultats impactés par la pandémie de Covid-19

Paris, le 30 JuIllet 2020

Un PNB en baisse de -18% à 82,1 M€

Un résultat net négatif de -1,9 M€

Une entreprise résiliente dans un contexte de crise sans précédent

Maintien de la suspension de distribution de dividendes

Le Conseil d'administration de l'Union Financière de France Banque (UFFB) qui s'est tenu le 30 juillet 2020 a arrêté les comptes du 1er semestre 2020.

À l'occasion de cette publication, Julien Brami, Directeur Général de l'UFF, déclare : « Nous venons de traverser une crise sans précédent au cours du 1er semestre 2020 et je tiens avant tout à saluer le travail de l'ensemble des collaborateurs pour avoir traversé au mieux cette tempête. Du fait de la baisse des revenus et de la stabilité des charges d'exploitation impactées par des éléments comptables ponctuels et conjoncturels, nos résultats semestriels sont déficitaires. La résistance du PNB, à 82,1 M€ au 1er semestre 2020, démontre néanmoins la grande résilience de notre portefeuille de clients, la pérennité de notre modèle et notre capacité d'adaptation. Nous restons bien entendu vigilants sur l'évolution de la situation sanitaire et économique. »

583 M€ de collecte commerciale [1] , en recul de 24%

Collecte commerciale 2019 2020 Variation 2020/ 2019 - Réseau Salarié 711 545 -23% - Réseaux d'indépendants 54 39 -28% Collecte commerciale globale (M€) 765 583 -24%

L'activité commerciale du 1er semestre 2020 a été pénalisée par :

la pandémie de Covid-19 et ses répercussions économiques et financières, avec la mise en œuvre du confinement de la population et l'impossibilité des rendez-vous physiques en clientèle durant dix semaines pour le réseau commercial de l'UFF, justifiant le recours aux mesures de chômage partiel prises entre mi-avril et mi-juin ;

l'application du changement de contrat de travail depuis le 1er janvier 2020, qui a entraîné une réduction temporaire des effectifs en début de semestre, tout en permettant ensuite une augmentation des recrutements. A fin juin 2020, l'effectif commercial est stable par rapport à fin décembre 2019.

L'activité du réseau salarié affiche une diminution de -23%. Cette tendance défavorable touche les principaux secteurs d'activité. L'Assurance-vie est ainsi en baisse de -24%, avec toutefois une proportion de contrats en unités de compte dans la collecte assurance (62%), en progression par rapport à l'année dernière (50%). Le secteur Immobilier est également en forte baisse avec l'Immobilier direct qui recule de -30% et les SCPI de -40%. Le secteur « Entreprise » est stable (+1%). Seules les Valeurs mobilières et la Prévoyance progressent, respectivement, de +25% (lié à la collecte sur PEA) et de +4%.

Tenant compte des rattachements de portefeuilles assurantiels détenus par les CGPI affiliés au groupement CGPE sur le 1er semestre 2020 (+52 M€), l'activité commerciale des réseaux d'indépendants progresse, malgré une baisse de la collecte commerciale (-28%).

Résultat net à -1,9 M€, impacté par la baisse du PNB et la stabilité des charges d'exploitation liée à des éléments ponctuels et conjoncturels ; bonne résistance des actifs administrés [2]

Résultats Financiers 2019 2020 Variation 2020/ 2019 PNB (M€) - 1er Trimestre 49,1 39,6 -19% dont commissions de placement et commissions sur encours 49,0 44,6 -9% - 2ème Trimestre 50,4 42,5 -16% dont commissions de placement et commissions sur encours 49,8 40,3 -19% PNB au 30 juin (M€) 99,5 82,1 -18% dont commissions de placement 42,6 31,0 -27% dont commissions sur encours 56,2 53,9 -4% dont produits nets d'intérêts et divers 0,7 -2,8 NA Charges d'exploitation au 30 juin (en M€) 83,6 83,9 0% Résultat d'exploitation au 30 juin (M€) 15,5 -2,2 NA Résultat net consolidé au 30 juin part du Groupe (M€) 10,4 -1,9 NA Actifs administrés en fin de période (Md€) 12,1 11,8 -2%

La collecte nette[3] est négative à -89 M€ (+35 M€ au 1er semestre 2019) du fait de la baisse de l'activité commerciale et des remboursements de fonds à terme, malgré une diminution de -4% des sorties (rachats et sinistres) qui témoigne d'une bonne résistance du portefeuille de clients dans cette période de fortes incertitudes.

Les actifs administrés en fin de période s'élèvent à 11,8 Md€, en diminution de -3% par rapport au 1er semestre 2019, du fait de la collecte nette négative et des variations de cours fortement négatives à ?462 M€ (+685 M€ au 1er semestre 2019).

Le Produit Net Bancaire à 82,1 M€, baisse de -18% sous l'effet conjugué de la contraction des commissions de placement (-27%), avec notamment, une forte baisse en immobilier direct du fait de l'impossibilité des signatures d'actes notariés pendant une partie du semestre, et une baisse des commissions sur encours (-4%) affectées par la diminution de la part OPC au sein des actifs. Par ailleurs, le choc des marchés de la fin du mois de mars 2020 a fortement impacté la valeur du portefeuille propre d'OPC obligataires, composé de titres « Investment Grade » (notation moyenne A) et comptablement évalué à la juste valeur par résultat, générant des pertes nettes d'intérêts de -2,7 M€ (dont -0,3 M€ de moins-values latentes). Comme indiqué dans le communiqué de presse du 24 juin 2020, les tendances observées sur le PNB au 1er trimestre 2020 se sont ainsi confirmées au 2ème trimestre.

Le résultat d'exploitation ressort à -2,2 M€. Les charges d'exploitation sont stables (83,9 M€) malgré une baisse des frais généraux (-7%), du fait de la hausse des frais de personnel +3% en raison d'éléments ponctuels et conjoncturels, pour l'essentiel liés à l'impact des mesures d'accompagnement des collaborateurs notamment durant le confinement. La baisse des frais généraux confirme le premier impact des mesures d'économies décidées et mises en œuvre pour faire face à la crise. Comme annoncé, ces mesures porteront leur plein effet à partir du second semestre 2020.

Le résultat net consolidé s'élève à -1,9 M€ contre 10,4 M€ au 1er semestre 2019 avec un coût du risque quasiment nul sur la période.

Structure financière saine satisfaisant largement les exigences réglementaires

La structure du bilan consolidé est saine, avec une trésorerie (placements et liquidités) de 197 M€ (contre 185 M€ au 31/12/2019), qui comprend des placements (82 M€) investis principalement en supports obligataires (80%). Par ailleurs, les dettes et les créances d'exploitation sont exclusivement à court terme.

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 166 M€, stables par rapport au 31 décembre 2019. Ces éléments traduisent la solidité financière de l'UFF, satisfaisant ainsi largement les exigences réglementaires, avec un ratio de solvabilité à 26,4% et un ratio de liquidité à un mois (LCR) de 2154%.

L'UFF dispose ainsi des moyens financiers nécessaires à la poursuite de son plan stratégique « Moderniser & Croître », au respect des contraintes réglementaires et au maintien de sa politique de retour aux actionnaires.

Perspectives

Comme indiqué précédemment, l'évolution au second semestre dépendra de la persistance de l'impact des mesures de distanciation physique sur l'activité commerciale et de l'évolution des marchés financiers impactant les commissions sur encours et le résultat financier.

Pour mémoire, à l'issue de la réunion de son Conseil d'administration du 24 juin dernier, le Groupe UFF a confirmé les orientations du plan stratégique « Moderniser & Croître », grâce à la solidité de son bilan et malgré les mesures d'ajustement prises à court terme.

Politique de dividendes

Le Conseil d'Administration a également décidé de maintenir la suspension de distribution de dividende annoncée le 9 avril 2020, au moins jusqu'à fin 2020. Cette décision fait suite à la nouvelle recommandation de la Banque Centrale Européenne et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 28 juillet 2020 de maintenir la suspension, jusqu'au 1er janvier 2021, des paiements de dividendes ou des engagements de verser des dividendes, pour tous les établissements européens de crédit et assimilés.

Pour mémoire, l'Assemblée générale du 9 juillet 2020 a décidé d'affecter le solde du dividende initialement décidé par le Conseil d'Administration du 27 février 2020, soit 3,00 € par action, au report à nouveau.

Autres informations

Les procédures d'examen limité d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel sera déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public sur le site internet de la société dans les délais réglementaires.

La présentation détaillée des résultats du 1er semestre 2020 sera également disponible sur le site internet de l'UFF, rubrique « Actionnaires » (http://www.uff.net/actionnaires-investisseurs/74), le 31 juillet 2020.

En raison de l'intégration opérationnelle des activités du Groupe, les comptes individuels de la société sont difficilement interprétables isolément. Le résultat net social du 1er semestre 2020 de l'Union Financière de France Banque se traduit par une perte de -1M€.

Le Groupe Aviva France, société mère de l'Union Financière de France Banque, est considéré comme « partie liée ». Les relations opérationnelles entre les sociétés du Groupe de l'Union Financière de France Banque et le Groupe Aviva France concernent l'activité d'assurance vie, la gestion financière de certains OPCVM, des opérations de placement et des prestations informatiques.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de près de 1 300 salariés, dont plus de 900 dédiés au conseil. Au 30 juin 2020, l'Union Financière de France compte 198 000 clients, dont 178 000 particuliers et 20 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

[1] Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier)

[2] Investissements des clients dans des titres financiers ou en assurance vie gérés ou conseillés par le groupe UFF.

[3] Investissements des clients, nets des désinvestissements des clients, dans l'actif administré sur la période.