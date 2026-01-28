Unilever va vendre son activité de soins à domicile en Colombie et en Équateur
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 18:29
La transaction comprend un portefeuille de marques locales bien établies en Colombie et en Équateur telles que Fab, 3D, Aromatel et Deja.
Les termes financiers des accords ne sont pas divulgués.
Reginaldo Ecclissato, président d'Unilever Markets a déclaré : " Bien que ce fût une décision réfléchie, elle s'inscrit dans notre ambition d'affiner notre portefeuille et de nous concentrer sur les catégories où nous pouvons diriger, innover et croître de manière durable. "
Valeurs associées
|4 818,000 GBX
|LSE
|-0,96%
