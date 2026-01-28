 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Unilever va vendre son activité de soins à domicile en Colombie et en Équateur
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 18:29

Unilever a annoncé avoir signé un accord pour vendre son activité de soins à domicile en Colombie et en Équateur à Alicorp.

La transaction comprend un portefeuille de marques locales bien établies en Colombie et en Équateur telles que Fab, 3D, Aromatel et Deja.

Les termes financiers des accords ne sont pas divulgués.

Reginaldo Ecclissato, président d'Unilever Markets a déclaré : " Bien que ce fût une décision réfléchie, elle s'inscrit dans notre ambition d'affiner notre portefeuille et de nous concentrer sur les catégories où nous pouvons diriger, innover et croître de manière durable. "

Valeurs associées

UNILEVER
4 818,000 GBX LSE -0,96%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank