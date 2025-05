Unilever: un lien entre microbiote cutané et santé mentale information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 15:47









(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé mardi la publication dans une revue scientifiques d'un article ayant montré que l'état de la peau jouait un rôle dans la santé mentale.



L'étude, menée par des chercheurs d'Unilever en collaboration avec l'Université de Liverpool, a permis de mettre en lumière un lien potentiel entre le microbiome cutané - l'ensemble des micro-organismes vivant à la surface de la peau — et le bien-être psychologique des individus.



L'article, publié dans le British Journal of Dermatology, révèle que certaines bactéries, en particulier le Cutibacterium, étaient associées à une meilleure santé mentale.



D'après le géant des produits de grande consommation, des concentrations plus élevées de ces microbes, en particulier sur le visage et sous les aisselles, ont été corrélées à une réduction du stress et à une amélioration de l'humeur.



Alors que les travaux des chercheurs se focalisaient jusqu'ici sur le lien existant entre la santé et le microbiome intestinal, le propriétaire des marques Axe, Dove ou Rexona estime que ces travaux pourraient à terme inspirer de nouvelles approches en matière de soins de la peau et de bien-être mental.



Avec plus de 30.000 échantillons analysés et plus de 100 brevets déposés, Unilever indique aujourd'hui détenir l'une des plus vastes bases de données sur le microbiome cutané humain.





