Unilever se sépare de la marque Kate Somerville
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 12:10

Unilever a annoncé mercredi la vente de la marque Kate Somerville à Rare Beauty Brands, la société créée par la chanteuse pop Selena Gomez.

Connue pour ses soins visage et corps, Kate Somerville possède également une clinique sur Melrose Place, à Los Angeles.

'Au cours des 18 derniers mois, l'équipe a travaillé sans relâche pour relancer la marque', a déclaré Mary Carmen Gasco-Buisson, CEO d'Unilever Prestige.

'Alors que Kate Somerville entre dans une nouvelle phase, nous estimons que sa croissance sera mieux soutenue par un nouvel actionnaire, plus en phase avec ses besoins actuels.'

La finalisation de l'opération est prévue au quatrième trimestre 2025, sous réserve d'approbations réglementaires.

Aucun détail financier n'a filtré.


UNILEVER
