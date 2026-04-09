Unilever rachète la marque de compléments alimentaires Grüns, renforçant ainsi l'accent mis sur le bien-être après la scission de son activité alimentaire

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(Ajoute des informations sur Unilever et Grüns tout au long de l'opération)

Unilever ULVR.L a annoncé jeudi qu'il allait acheter la marque américaine de compléments alimentaires Grüns pour un montant non divulgué, alors que le géant britannique des biens de consommation met davantage l'accent sur les produits de bien-être et de beauté.

Il s'agit de la première acquisition d'Unilever depuis qu'il a accepté le mois dernier de fusionner son activité alimentaire avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N , créant ainsi un géant de l'alimentation de 65 milliards de dollars.

Lancé en 2023, Grüns a été évalué à 500 millions de dollars lors d'un tour d'investissement de série B en 2025. L'entreprise produit des oursons en gomme fabriqués à partir d'ingrédients tels que des légumes et des fruits.

Cette acquisition viendra s'ajouter au portefeuille de marques de compléments alimentaires en expansion d'Unilever et aidera également l'entreprise à renforcer sa position sur le marché du bien-être aux États-Unis.

Le groupe britannique a acheté la marque de compléments alimentaires pour la croissance des cheveux Nutrafol en 2022, SmartyPants Vitamins en 2020 et la marque de vitamines gommeuses Olly Nutrition en 2019.

"Nous voyons une opportunité significative d'étendre la marque au sein de notre activité de bien-être ", a déclaré Jostein Solheim, directeur général d'Unilever Wellbeing, à propos de Grüns dans un communiqué.