Unilever rachète la marque de compléments alimentaires Grüns

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Unilever ULVR.L a annoncé jeudi qu'il allait acheter la marque américaine de compléments alimentaires Grüns pour un montant non divulgué, dans le cadre de son recentrage sur les catégories de la beauté et du bien-être.

Il s'agit de la première acquisition pour Unilever après qu'il a accepté de vendre son activité alimentaire au fabricant d'épices McCormick MKC.N .