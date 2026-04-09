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Unilever rachète la marque de compléments alimentaires Grüns
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Unilever ULVR.L a annoncé jeudi qu'il allait acheter la marque américaine de compléments alimentaires Grüns pour un montant non divulgué, dans le cadre de son recentrage sur les catégories de la beauté et du bien-être.

Il s'agit de la première acquisition pour Unilever après qu'il a accepté de vendre son activité alimentaire au fabricant d'épices McCormick MKC.N .

Fusions / Acquisitions

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MCCORMIC NON VTG
50,440 USD NYSE -0,15%
UNILEVER
4 277,500 GBX LSE -0,47%
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