Unilever: les perspectives pour 2024 sont inchangées

(CercleFinance.com) - La croissance sous-jacente des ventes au troisième trimestre a été de 4,5 %, dans un contexte de ralentissement de la croissance du marché. La croissance sous-jacente des volumes (UVG) a augmenté à 3,6% au 3ème trimestre. Power Brands, qui réalise plus de 75% du chiffre d'affaires, affiche une croissance de 5,4% USG et des volumes en hausse de 4,3%.



Le chiffre d'affaires de 15,2 milliards d'euros est en ligne avec celui de l'exercice précédent, la croissance des ventes sous-jacentes ayant été compensée par un effet de change de -2,8% et -1,5% provenant des cessions nettes des acquisitions.





'Nos perspectives pour l'ensemble de l'année 2024 sont inchangées. Nous continuons de nous attendre à ce que la croissance sous-jacente des ventes pour 2024 se situe dans notre fourchette pluriannuelle de 3 % à 5 %, la majorité de la croissance étant tirée par le volume' indique le groupe.



'La marge opérationnelle sous-jacente pour l'ensemble de l'année devrait être d'au moins 18 %, avec une augmentation des investissements dans nos marques. Nous prévoyons que la progression des marges d'une année sur l'autre au second semestre sera plus faible qu'au premier semestre' rajoute la direction.





