Unilever: la croissance organique dépasse les attentes

(CercleFinance.com) - Unilever a déclaré jeudi avoir dégagé une croissance organique plus forte que prévu au premier trimestre, à la faveur à la fois d'une augmentation de ses prix et de ses volumes de ventes.



Le géant des produits de grande consommation indique que sa croissance organique s'est élevée à 4,4% sur les trois premiers mois de l'année contre une hausse de 3% attendue par les analystes financiers, selon un consensus fourni par l'entreprise.



Ce chiffre inclut une croissance des volumes de 2,2%, à laquelle s'est ajouté un effet prix favorable, lui aussi de 2,2%.



'Si l'impact des hausses de prix devrait s'atténuer, nous nous attendons à ce qu'il continue de contribuer positivement aux résultats sur le reste de l'année', réagissent ce matin les analystes de Deutsche Bank.



Dans un communiqué, le groupe précise que sa performance a été portée par la demande pour ses marques principales ('power brands') comme Dove, Knorr, Rexona et Sunsilk, dont la croissance interne s'est établie à 6,1% sur le trimestre.



La croissance de son activité de produits de beauté - qui représente plus de 20% du C.A. - s'est plus particulièrement distinguée, avec une croissance organique qui s'est montée à 7,4% sur les trois premiers mois de l'année.



Le groupe anglo-néerlandais a confirmé prévoir une croissance organique de ses ventes dans une fourchette de 3% à 5% sur l'ensemble de l'année, assortie d'une progression modérée de sa marge opérationnelle courante.



A la Bourse de Londres, le titre Unilever gagnait plus de 4% jeudi en début de matinée.





