Unilever: La croissance des ventes dépasse le consensus au 3e trimestre

Le logo Unilever

Unilever a dépassé les prévisions de ventes sous-jacentes du troisième trimestre jeudi, porté par la vigueur de ses produits de beauté en Amérique du Nord et sur les marchés émergents.

Le géant des biens de consommation a enregistré une croissance des ventes sous-jacentes de 3,9% sur la période, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 3,7% d'après un consensus fourni par le groupe, tout en maintenant inchangées ses perspectives pour 2025.

En début de semaine, le groupe a déclaré que le calendrier de la scission prévue de The Magnum Ice Cream Company était retardé en raison du "shutdown" du gouvernement fédéral américain.

Unilever a prévu jeudi que la scission serait finalisée au quatrième trimestre, mais n'a pas fourni d'autres détails sur le calendrier révisé.

