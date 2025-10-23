 Aller au contenu principal
Unilever: La croissance des ventes dépasse le consensus au 3e trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 08:48

Le logo Unilever

Unilever a dépassé les prévisions de ventes sous-jacentes du troisième trimestre jeudi, porté par la vigueur de ses produits de beauté en Amérique du Nord et sur les marchés émergents.

Le géant des biens de consommation a enregistré une croissance des ventes sous-jacentes de 3,9% sur la période, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 3,7% d'après un consensus fourni par le groupe, tout en maintenant inchangées ses perspectives pour 2025.

En début de semaine, le groupe a déclaré que le calendrier de la scission prévue de The Magnum Ice Cream Company était retardé en raison du "shutdown" du gouvernement fédéral américain.

Unilever a prévu jeudi que la scission serait finalisée au quatrième trimestre, mais n'a pas fourni d'autres détails sur le calendrier révisé.

(Rédigé par Yadarisa Shabong, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

