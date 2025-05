Unilever: investit 80 M£ dans 'l'innovation olfactive' en UK information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - Unilever annonce un investissement de 80 millions de livres pour développer ses capacités internes en parfumerie au Royaume-Uni.



Ce projet comprend la création d'un centre de pointe à Port Sunlight, intégrant un laboratoire de recherche, une unité de composition et des suites d'évaluation, le tout piloté numériquement grâce à l'intelligence artificielle et à la robotique.



L'objectif est d'accélérer l'innovation olfactive pour ses marques comme Dove, Persil, Sure ou TRESemmé.



Unilever prévoit également de recruter des talents issus des maisons de parfums internationales.



Ce projet s'inscrit dans un programme plus large d'investissement de 300 millions de livres sur deux ans au Royaume-Uni.





Valeurs associées UNILEVER 4 642,500 GBX LSE +0,38%