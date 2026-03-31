Unilever et McCormick concluent un accord dans le secteur alimentaire

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Unilever ULVR.L a accepté de séparer son unité alimentaire, qui abrite Knorr et Hellmann's, et de la fusionner avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions qui valorise l'activité alimentaire de la société britannique à environ 44,8 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises mardi.