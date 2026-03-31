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Unilever et McCormick concluent un accord dans le secteur alimentaire
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Unilever ULVR.L a accepté de séparer son unité alimentaire, qui abrite Knorr et Hellmann's, et de la fusionner avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions qui valorise l'activité alimentaire de la société britannique à environ 44,8 milliards de dollars, ont déclaré les entreprises mardi.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MCCORMIC NON VTG
53,690 USD NYSE +1,21%
UNILEVER
4 368,250 GBX LSE -3,54%
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