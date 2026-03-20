Unilever en pourparlers pour vendre son activité alimentaire à son rival américain McCormick

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* Pas de certitude quant à l'accord, les entreprises publient des déclarations séparées

* Selon le Wall Street Journal, les négociations pourraient être finalisées dans les semaines à venir

* Unilever déclare avoir reçu une offre pour l'entreprise

(Ajout d'actions au paragraphe 3, d'une évaluation au paragraphe 6, d'un contexte et d'autres détails dans l'ensemble du document) par Yadarisa Shabong et Lisa Jucca

Unilever ULVR.L est en pourparlers pour vendre son activité alimentaire à son petit rival McCormick & Company MKC.N , une transaction potentielle qui réunirait les marques Hellmann's et Knorr de la société britannique avec la sauce piquante Cholula du fabricant d'épices américain.

Unilever, cotée à Londres, a déclaré vendredi avoir reçu une offre de McCormick, tandis que McCormick a confirmé être en pourparlers avec Unilever au sujet d'une transaction stratégique potentielle concernant l'activité alimentaire.

Les actions d'Unilever ont ouvert en hausse d'environ 1 %.

Les discussions marquent une accélération potentielle du plan du directeur général d'Unilever, Fernando Fernandez, visant à réorienter Unilever vers les catégories de produits de beauté et de soins personnels, à la suite de la scission de son activité de crèmes glacées l'année dernière MICCT.AS .

L'activité alimentaire d'Unilever a représenté environ un quart de ses ventes totales en 2025, générant plus de 12,9 milliards d'euros (14,91 milliards de dollars) l'année dernière.

Mais l'entreprise est confrontée à des vents contraires en raison de l'abandon des aliments transformés. Des hommes politiques, dont le ministre américain de la santé Robert F. Kennedy Jr, ont mis en garde contre leurs risques pour la santé et tandis que de nombreux consommateurs se tournent vers les médicaments amaigrissants GLP-1, qui permettent de manger moins.

Les analystes de Barclays ont estimé la valeur d'entreprise de la division alimentaire d'Unilever, qui a connu une croissance plus lente que l'ensemble des activités de l'entreprise, entre 28 et 31 milliards d'euros.

La capitalisation boursière de McCormick est d'environ 14,5 milliards de dollars, ce qui est nettement inférieur à la valeur potentielle de la division alimentaire d'Unilever. La capitalisation boursière d'Unilever est d'environ 136 milliards de dollars.

Tineke Frikkee, gestionnaire de portefeuille chez W1M, un investisseur d'Unilever, s'est interrogée sur la valeur de l'opération potentielle pour les investisseurs.

"Cette opération potentielle semble complexe, McCormick est beaucoup plus petit qu'Unilever Food - Unilever Food génère environ trois fois plus de bénéfices que McCormick - il n'est donc pas clair quelle valeur peut être créée en tant qu'entité combinée, et quelle structure peut être proposée qui offre de la valeur aux actionnaires."

Les deux entreprises ont déclaré qu'il n'y avait aucune certitude qu'un accord serait conclu. Elles n'ont fourni aucun détail financier.

L'offre de McCormick n'a pas été sollicitée, selon une personne au fait de la situation.

La confirmation des discussions par les deux entreprises intervient après que le Wall Street Journal a rapporté, jeudi en fin de journée, qu'Unilever était en pourparlers pour séparer son activité alimentaire et la combiner avec le fabricant d'épices McCormick.

Le Financial Times a rapporté en début de semaine qu'Unilever avait envisagé sans succès de fusionner ses actifs alimentaires avec l'activité condiments de Kraft Heinz KHC.O .

(1 dollar = 0,8650 euro)