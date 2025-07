Unilever: dans le vert après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 15:01









(Zonebourse.com) - Unilever gagne près de 1% à Amsterdam après avoir dévoilé un BPA sous-jacent en recul de 2,1% à 1,59 euro au titre du premier semestre 2025, ainsi qu'une marge opérationnelle sous-jacente en retrait de 30 points de base à 19,3%.



Le chiffre d'affaires du groupe anglo-néerlandais de produits de consommation courante a diminué de 3,2% à 30,1 milliards d'euros, mais signé une croissance sous-jacente des ventes de 3,4%, dont +1,5% en volumes et +1,9% en prix.



Pour 2025, Unilever confirme prévoir une croissance sous-jacente des ventes dans sa fourchette de 3 à 5%, ainsi qu'une amélioration de sa marge opérationnelle sous-jacente (attendue à au moins 18,5% sur le seul second semestre).





