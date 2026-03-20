Unilever confirme l'offre de McCormick qui réunirait Hellmann's et le propriétaire de Cholula

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* Pas de certitude quant à l'accord, les entreprises publient des déclarations séparées

* Selon le Wall Street Journal, les négociations pourraient être finalisées dans les semaines à venir

* Unilever déclare avoir reçu une offre pour l'entreprise

(Ajout de détails dans l'ensemble de la déclaration)

Unilever ULVR.L a déclaré vendredi qu'il était en pourparlers avec la société américaine McCormick & Company MKC.N au sujet de la vente de son activité alimentaire, dans le cadre d'une transaction potentielle qui regrouperait ses marques Hellmann's et Knorr avec la sauce piquante emblématique Cholula de McCormick.

Unilever a déclaré avoir reçu une offre pour cette activité, qui représentait environ un quart de ses ventes totales en 2025, générant plus de 12,9 milliards d'euros (14,91 milliards de dollars) l'année dernière.

Les pourparlers marquent une accélération potentielle de la stratégie du directeur général Fernando Fernandez visant à repositionner Unilever vers des catégories de produits de beauté et de soins personnels à plus forte marge, suite à la scission de son activité de crèmes glacées l'année dernière MICCT.AS .

Il n'y a aucune certitude qu'un accord sera conclu, ont déclaré les entreprises dans des communiqués séparés.Elles n'ont fourni aucun détail financier.

Les entreprises ont confirmé les discussions vendredi, après que le Wall Street Journal a rapporté jeudi en fin de journée qu'Unilever était en pourparlers pour séparer son activité alimentaire, qui comprend également des marques telles que Colman et Marmite, et la combiner avec le fabricant d'épices McCormick dans le cadre d'une opération entièrement en actions qui pourrait être conclue dans les semaines à venir.

Le Financial Times a rapporté en mars qu'Unilever avait envisagé sans succès de fusionner ses actifs alimentaires avec l'activité condiments de Kraft Heinz KHC.O .

(1 dollar = 0,8650 euro)