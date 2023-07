Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unilever: BPA accru de près de 4% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - Unilever publie un BPA sous-jacent accru de 3,9% à 1,39 euro au titre des six premiers mois de 2023, et un résultat opérationnel sous-jacent en hausse de 3,3% à 5,2 milliards d'euros, avec une amélioration de la marge correspondante de 10 points de base à 17,1%.



Le chiffre d'affaires du groupe de produits de consommation courante a progressé de 2,7% à 30,4 milliards d'euros, mais avec une croissance sous-jacente de 9,1% tirée par tous les business groups, dont une hausse des prix de 9,4% et un effet volume de -0,2%.



L'Anglo-Néerlandais s'attend à ce que sa croissance des ventes sous-jacentes pour l'ensemble de l'année soit supérieure à 5%, au-dessus de sa fourchette pluriannuelle, avec une légère amélioration de la marge d'exploitation sous-jacente.





Valeurs associées UNILEVER LSE +3.89%