Unilever: acquisition de la marque britannique Wild information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 09:38









(CercleFinance.com) - Unilever fait part de l'acquisition de la marque de soins personnels Wild, nouvelle étape dans l'optimisation de son portefeuille vers 'des domaines haut de gamme et à forte croissance dans le cadre de son plan d'action pour la croissance 2030'.



Lancée au Royaume-Uni en 2020, Wild propose des déodorants, baumes à lèvres, nettoyants pour le corps et les mains haut de gamme, produits à partir d'ingrédients à base de plantes et emballés dans des matériaux uniques sans plastique.



Ces produits sont distribués par le biais de canaux de vente directe aux consommateurs, sur Internet et en magasins, principalement au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.





Valeurs associées UNILEVER 4 624,500 GBX LSE +0,31%