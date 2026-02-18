 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Unilever à contre-courant de la tendance haussière, Berenberg juge la transformation achevée
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 15:12

L'action Unilever accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice AEX mercredi à la Bourse d'Amsterdam, pénalisée par un abaissement de recommandation de Berenberg, qui juge que le processus de transformation du géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation est désormais finalisé. Peu avant 15h00, l'action Unilever cédait 0,8% alors que l'AEX progressait de 0,8% au même moment. Le titre progresse encore de plus de 10,5% depuis le début de l'année.

Dans un étude publiée dans la matinée, l'analyste allemand estime que le fabricant de biens de consommation courante a désormais achevé son programme de transformation, qui lui a permis de devenir une entreprise plus agile, à l'organisation simplifiée, affichant une croissance supérieure et une rentabilité améliorée en comparaison de ce qu'elle était il y a encore deux ou trois ans.

Au vu de la récente appréciation en Bourse du propriétaire, entre autres, des marques Sunsilk, Dove ou Hellmann's, l'intermédiaire financier juge toutefois que cette transformation réussie est désormais bien intégrée dans les cours.

Il abaisse en conséquence sa recommandation de achat à conserver, avec un objectif de cours porté de 65 à 67,7 EUR.


Valeurs associées

UNILEVER
5 366,500 GBX LSE -0,86%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank