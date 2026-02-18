Unilever à contre-courant de la tendance haussière, Berenberg juge la transformation achevée
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 15:12
Dans un étude publiée dans la matinée, l'analyste allemand estime que le fabricant de biens de consommation courante a désormais achevé son programme de transformation, qui lui a permis de devenir une entreprise plus agile, à l'organisation simplifiée, affichant une croissance supérieure et une rentabilité améliorée en comparaison de ce qu'elle était il y a encore deux ou trois ans.
Au vu de la récente appréciation en Bourse du propriétaire, entre autres, des marques Sunsilk, Dove ou Hellmann's, l'intermédiaire financier juge toutefois que cette transformation réussie est désormais bien intégrée dans les cours.
Il abaisse en conséquence sa recommandation de achat à conserver, avec un objectif de cours porté de 65 à 67,7 EUR.
Valeurs associées
|5 366,500 GBX
|LSE
|-0,86%
A lire aussi
-
Mikaela Shiffrin a décroché mercredi son troisième titre olympique en remportant le slalom des Jeux de Milan-Cortina devant la Suissesse Camille Rast (+ 1''50) et la Suédoise Anna Swenn Larsson (+ 1''71). L'Américaine de 30 ans, skieuse la plus victorieuse en ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, aidée par l'apaisement des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA), tandis que les investisseurs attendent le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) plus tard dans ... Lire la suite
-
La production industrielle a nettement plus augmenté qu'attendu par les analystes en janvier aux Etats-Unis, tirée par les activités manufacturières, selon l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale (Fed) publiée mercredi. L'indice évaluant la production du pays ... Lire la suite
-
C'est un procès inédit dans la patrie de Jean-Paul II: un évêque polonais a comparu mercredi devant la justice pour avoir couvert des actes de pédocriminalité commis par des prêtres de son diocèse, ce qu'il conteste. L'évêque de Tarnow (sud-est), Andrzej Jez, est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer